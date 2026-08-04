04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
19:00
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
19:00
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
20:30
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Galatasaray'dan Rodrigo Mora için teklif yok!

Galatasaray'da Rodrigo Mora için gerçekler ortaya çıktı. Portekiz basını, 19 yaşındaki genç oyuncu için Galatasaray'dan Porto'ya ulaşan bir teklif olmadığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 09:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Rodrigo Mora için teklif yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Galatasaray'ın gündemine gelen Rodrigo Mora ile ilgili Portekiz'den yeni bir haber gündeme geldi.

PORTO'YA ULAŞAN TEKLİF YOK Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Record'da yer alan habere göre, Mora'nın adının Galatasaray ile geçmesine rağmen, Porto, 19 yaşındaki futbolcusu için sarı-kırmızılılardan herhangi bir somut teklif almadı.

"MALİ İMKANLARI YOK"

Portekiz basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın, Rodrigo Mora'nın transferi için mali imkanlarının olmadığı öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Mora'nın, kulübü Porto ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Porto'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Rodrigo Mora, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.