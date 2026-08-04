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Galatasaray'dan Reijnders için 9 milyon euro

Galatasaray, Tijjani Reijnders'in istediği 9 milyon euro'yu ödemeye hazır ancak sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcu için kiralama bedeli ödemek istemiyor.

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calendar 04 Ağustos 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Reijnders için 9 milyon euro
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Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için için Suudi Arabistan'dan ve Premier Lig'den ilgi söz konusu. Brezilyalı yıldızın satılması halinde 8 numara için ilk aday Manchester City'den Tijjani Reijnders... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MALİ ŞARTLARI ÖĞRENİLDİ

Juventus'un da peşinde olduğu Hollandalı iletişime geçen sarı-kırmızılılar, mali şartlarını öğrendi.

9 MİLYON EURO İSTEDİ

Reijnders'ın, Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Takımdan ayrılan Mauro Icardi'den 10 milyon euro tasarruf eden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile anlaşması halinde 9 milyon Euro'yu Reijnders'e ödemeye hazır. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncu için kiralama bedeli vermek istemiyor.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan 28 yaşındaki Reijnders, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.  

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