Galatasaray'dan Reijnders için 9 milyon euro

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için için Suudi Arabistan'dan ve Premier Lig'den ilgi söz konusu. Brezilyalı yıldızın satılması halinde 8 numara için ilk aday Manchester City'den Tijjani Reijnders... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MALİ ŞARTLARI ÖĞRENİLDİ
Juventus'un da peşinde olduğu Hollandalı iletişime geçen sarı-kırmızılılar, mali şartlarını öğrendi.
9 MİLYON EURO İSTEDİ
Reijnders'ın, Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
Takımdan ayrılan Mauro Icardi'den 10 milyon euro tasarruf eden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile anlaşması halinde 9 milyon Euro'yu Reijnders'e ödemeye hazır. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncu için kiralama bedeli vermek istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan 28 yaşındaki Reijnders, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.
Juventus'un da peşinde olduğu Hollandalı iletişime geçen sarı-kırmızılılar, mali şartlarını öğrendi.
9 MİLYON EURO İSTEDİ
Reijnders'ın, Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
Takımdan ayrılan Mauro Icardi'den 10 milyon euro tasarruf eden sarı-kırmızılılar, Manchester City ile anlaşması halinde 9 milyon Euro'yu Reijnders'e ödemeye hazır. Ancak Galatasaray yönetimi, oyuncu için kiralama bedeli vermek istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Manchester City'de geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan 28 yaşındaki Reijnders, 7 gol attı ve 8 asist yaptı.