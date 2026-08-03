Fatih Karagümrük, Dorukhan Toköz'ü açıkladı

1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 19:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fatih Karagümrük, Dorukhan Toköz'ü açıkladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı. Dorukhan Toköz'e ailemize 'hoş geldin' diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbol kariyerine Eskişehirspor'da başlayan deneyimli orta saha oyuncusu, daha sonra sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Eyüpspor ve Kayserispor formalarını giydi.

1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fatih Karagümrük, transfer döneminde bugüne kadar tecrübeli futbolcular Manolis Siopis, Cenk Tosun, Emre Akbaba, Aleksandar Pesic, Robin Yalçın, Marco Silvestri ve Ramazan Civelek gibi oyuncuları kadrosuna kattı.



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