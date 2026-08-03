Yan Diomande için Real Madrid açıklaması

Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Yan Diomande için Leipzig'ten açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman ekibinin genel müdürü Marcel Schafer, Diomande için Real Madrid ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Schafer, "Bazı sözde transfer uzmanlarının birkaç gün önce anlaşmanın tamamlandığını ve "Here we go" (İşte başlıyoruz) dediklerini gördük. Ancak durum kesinlikle böyle değil, henüz o aşamaya gelmedik." diye konuştu.
Leipzig forması altında geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 19 yaşındaki Yan Diomande, 15 gol attı ve 11 asist yaptı.
Schafer, "Bazı sözde transfer uzmanlarının birkaç gün önce anlaşmanın tamamlandığını ve "Here we go" (İşte başlıyoruz) dediklerini gördük. Ancak durum kesinlikle böyle değil, henüz o aşamaya gelmedik." diye konuştu.
Leipzig forması altında geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 19 yaşındaki Yan Diomande, 15 gol attı ve 11 asist yaptı.