Yan Diomande için Real Madrid açıklaması

Leipzig Genel Müdürü Marcel Schafer, Yan Diomande için Real Madrid ile anlaştıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 15:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yan Diomande için Real Madrid açıklaması
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Real Madrid'in kadrosuna katmak istediği Yan Diomande için Leipzig'ten açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman ekibinin genel müdürü Marcel Schafer, Diomande için Real Madrid ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Schafer, "Bazı sözde transfer uzmanlarının birkaç gün önce anlaşmanın tamamlandığını ve "Here we go" (İşte başlıyoruz) dediklerini gördük. Ancak durum kesinlikle böyle değil, henüz o aşamaya gelmedik." diye konuştu.

Leipzig forması altında geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan 19 yaşındaki Yan Diomande, 15 gol attı ve 11 asist yaptı.

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