Göztepe, Günay Güvenç için harekete geçti

Göztepe, Galatasaray'dan kaleci Günay Güvenç2in transferi için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 03 Ağustos 2026 10:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Göztepe, Günay Güvenç için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadrosunun birçok bölgesini güçlendiren İzmir temsilcisi, Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleci takviyesi için de harekete geçti.

GÜNAY GÜVENÇ İÇİN HAMLE

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, Galatasaray'da forma giyen 35 yaşındaki deneyimli kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Göztepe'nin, deneyimli file bekçisi için Galatasaray ile temasa geçtiği ve transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Günay Güvenç'in Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor fakat daha önce Göztepe forması da giyen deneyimli kalecinin, transfere sıcak baktığı ifade edildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.