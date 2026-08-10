Evde çilek reçeli nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği farklı çilek reçeli tarifi

Malzemeler: 1 kg çilek, 500 gr şeker, 2 tatli kaşığı jel şekeri, 2 yemek kaşığı su



Çilekleri yıkayın ve küçük parçalara ayırın.



Şekeri ve suyu bir tencereye alın ve kaynatın.



Çilekleri tencereye ekleyin ve karıştırın.



Jel şekerini ekleyin ve karıştırın.



Üzerini örtün ve orta ateşte 20-25 dakika boyunca pişirin.



Pişen reçeli iyice karıştırın ve süzgeçte geçirin.



Soğumaya bırakın.



Kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın.



Serin bir yerde muhafaza edin.

Evde çilek reçeline kim ne denli bayılacağını bilmeyiz ama bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Biz size evde çilek reçelinin yapımına nasıl kolayca başlayacağınız ve lezzetiyle sizi şaşırtacak farklı bir reçel tarifi sunuyoruz.Çilek reçeli, herkesin severek tükettiği bir meyveden yapılan bir tür reçel olduğundan, daha çok kolaylıkla hazırlanabilir. Ancak, bazı insanlar tarafından bilinmeyen farklı çilek reçeli tarifleri vardır ve bunların da lezzetli olduğunu söylemek gerekir. Burada, farklı çilek reçelleri nasıl hazırlayabileceğinizi anlatacağız.Çilek reçeli nasıl yapılacağına dair birçok farklı tarif vardır ancak aslında bunların hepsi aynı esaslara dayanmaktadır. İsterseniz çilekleri sadece su ve şeker ile kaynatabilir ya da ek olarak biraz portakal suyu da kullanabilirsiniz. Kaynattıktan sonra çilekleri iyice ezin ve süzdükten sonra şekeri ilave edin. Biraz kaynatmaya devam ederek elde etmek istediğiniz konsantrasyonu yakalayabilirsiniz. Son olarak da içine vanilya ekleyebilir veya farklı meyvelerden de hazmedebilirsiniz.Çilek reçeli, vücudu enerji sağlamada yardımcı olur. Yüksek dozda karbonhidrat ve protein içeriği sayesinde, vücutta atletizm performansını destekler ve sizi daha uzun süre tutar. Ayrıca çilek reçeli, kan şekerini dengelemek için de çok iyidir.Çilek reçeli aynı zamanda sağlıklı mide-bağırsak fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olur. Kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi mineraller içermesi nedeniyle, mide-bağırsak hastalıklar ya da gaz sancısı gibi rahatsızlıklara karşı birebir bir tedavi olarak kullanabilirsiniz.arıyorsanız bu 10 maddeyi gerçekleştirebilirsiniz:Bir de bu tarifi deneyin:Biraz zahmetli olabilir ancak çilek reçelinin evde yapılması mümkündür. Çilek reçelinin yapılışı için mutlaka en kaliteli çileklerden elde edilmiş meyveler kullanmalısınız. Bununla birlikte eğer doğru oranlar ve teknikler kullanarak çilek reçeli hazırlamaya başladıysanız, sonuç olarak oldukça lezzetli bir tatlı elde etmeniz mümkündür.Çilek reçelinin hazırlanması için gerekli olan malzemeler: 1 kg çilek, 2 su bardağı toz şeker, 4-5 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 paket vanilya.Reçelin hazırlanmasi esnasında dikkat edilmesi gerekenler: Reçel kavanozu derinlemesine temizleyip dışını iyi bir şekilde silmeniz gerekmektedir. İçerisine çilekleri koyup onları orta ateşte mümkün olduğu kadar çabuk eritmek için pişirin. Sonra çilekleri elinizle ezerek pürüzsüz bir kıvama getirin.Şeker ve elma sirkesini iki ayrı tencerede kaynatın. Elma sirkesi kaynadıktan sonra, ocaktan alarak şekerle karıştırın ve vanilyayı da ilave edip tekrar kaynatmaya devam edin.Çilekleri bir tencereye alarak iyice pişirin ve ardından şekerli sosla birlikte servise hazirlayin. Soğuduktan sonra reçeli isterseniz kavanozlara boşaltabilirsiniz.Çilek, C vitamini açısından oldukça zengindir. Bu nedenle, çilek reçeli faydaları arasında bağışıklığa katkıda bulunur. Aynı zamanda çilek, yüksek oranda antioksidan içerdiği için cildinizi güzelleştirir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.Çilek reçeli, kan şekeri düzeylerinin kontrol altına alınması için de faydalıdır. Çünkü çilek, yüksek orandaki lif ve karbonhidratlar sayesinde kan şekerini sabit tutar.Çileğin lif miktarı, tansiyonu dengeler ve kalp sağlığını destekler. Aynı zamanda, bağlantılı olarak da çilek reçeli aterojenik indeksi (LDL) düşürür ve HDL seviyelerini arttırmaya yardımcı olur.Son olarak, çilek reçeli demir eksikliğine neden olan anemiye karşı da etkilidir. Çünkü, demirin emilimini artıran C vitamini ile birlikte size katkı sağlar.