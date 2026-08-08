Fenerbahçe-Lukaku transferinde yeni gelişme

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için hareketli saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Belçikalı golcünün transferinde vites yükseltti.
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Napoli ile bonservis pazarlığını sürdüren sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin çift haneli bonservis beklentisini aşağı çekmesini bekliyor.
FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku için Napoli'ye 5 milyon euroluk teklif sundu.
Napoli'nin ise Belçikalı golcü için çift haneli bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu ve transferi daha düşük bir bedelle tamamlamak istediği belirtildi.
LUKAKU'NUN MAAŞ BEKLENTİSİ
HT Spor'un haberine göre Lukaku'nun maaş beklentisi yıllık 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Belçikalı golcünün Türkiye'ye gelme seçeneğine sıcak baktığı daha önce Di Marzio tarafından da aktarılmıştı.
AZİZ YILDIRIM DEVREDE
Transfer sürecinde Aziz Yıldırım'ın da aktif rol üstlendiği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Napoli ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Daha önce Fabrizio Romano da Lukaku transferindeki sürecin Aziz Yıldırım tarafından yürütüldüğünü aktarmıştı.
MURİQİ BİRİNCİ FORVET OLACAK
Fenerbahçe yönetiminin Vedat Muriqi'ye güvendiği ve Lukaku'nun transfer edilmesi halinde Kosovalı golcünün birinci forvet olarak planlandığı ifade edildi.
Lukaku'nun ise özellikle maçların ilerleyen bölümlerinde kullanılarak katkı vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Lukaku ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Napoli ile bonservis pazarlığını sürdüren sarı-lacivertliler, İtalyan ekibinin çift haneli bonservis beklentisini aşağı çekmesini bekliyor.
FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Romelu Lukaku için Napoli'ye 5 milyon euroluk teklif sundu.
Napoli'nin ise Belçikalı golcü için çift haneli bir bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe'nin bu rakamı yüksek bulduğu ve transferi daha düşük bir bedelle tamamlamak istediği belirtildi.
LUKAKU'NUN MAAŞ BEKLENTİSİ
HT Spor'un haberine göre Lukaku'nun maaş beklentisi yıllık 10 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
Belçikalı golcünün Türkiye'ye gelme seçeneğine sıcak baktığı daha önce Di Marzio tarafından da aktarılmıştı.
AZİZ YILDIRIM DEVREDE
Transfer sürecinde Aziz Yıldırım'ın da aktif rol üstlendiği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Napoli ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Daha önce Fabrizio Romano da Lukaku transferindeki sürecin Aziz Yıldırım tarafından yürütüldüğünü aktarmıştı.
MURİQİ BİRİNCİ FORVET OLACAK
Fenerbahçe yönetiminin Vedat Muriqi'ye güvendiği ve Lukaku'nun transfer edilmesi halinde Kosovalı golcünün birinci forvet olarak planlandığı ifade edildi.
Lukaku'nun ise özellikle maçların ilerleyen bölümlerinde kullanılarak katkı vermesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
33 yaşındaki Lukaku, geçtiğimiz sezon Napoli'de sakatlıklar nedeniyle tüm kulvarlarda yalnızca 7 maçta forma giyebildi ve 1 gol kaydetti.