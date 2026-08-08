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Chelsea, Milan karşısında rahat galibiyet aldı

Chelsea, hazırlık maçında Milan'ı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 17:22 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 17:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Milan karşısında rahat galibiyet aldı
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Chelsea ile Milan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Londra ekibi, mücadele 3-0'lık skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 45+2. ve 46. dakikada Joao Pedro ile 50. dakikada Moises Caicedo kaydetti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Rafael Leao mücadeleye ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan alındı.

Rafael Leao'nun Chelsea maçı performansı:

- Süre: 45 dakika
- Şut: 0/1
- Rakip ceza sahasında topla buluşma: 3
- Çalım: 0/2
- Topla buluşma: 25
- Pas isabeti: 10/11
- İkili mücadele: 4/12
- Hava topu mücadelesi: 1/3

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