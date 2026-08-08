Alanyaspor, Baran Ali Gezek ve Şahin Dik'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, orta saha oyuncuları Baran Ali Gezek ve Şahin Dik'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, iki genç futbolcunun da uzun süredir takip ettikleri yetenekli oyuncular olduğunu belirtti.
"İKİSİNE DE İNANIYOR VE GÜVENİYORUM"
Transferlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Gördüğünüz gibi bugün iki transferimiz var. Genç oyuncular. Biri sağımda Baran Ali Gezek, Kayserispor'dan, Baran Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Biri de solumda Şahin. O da Giresunspor'dan. Gerçekten iyi ve takip ettiğimiz bir futbolcu." dedi.
Genç oyunculara önem verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Genç oyuncuları Alanyaspor bünyesinden yetiştirip başka takımlara da gönderme imkanımız oluyor. Baran Ali milli takıma da gitti, U21 Milli Takımı'nda oynuyor. 20 yaşında, Süper Lig'de 52 maçı var. İnşallah Şahin de aynı seviyeye ulaşacaktır. Genç oyuncuların önünü açmak amacıyla kendileri de Alanyaspor'u tercih etti. Baran Ali'yi bildiğim kadarıyla çok isteyen kulüp de vardı ama Alanyaspor'a gelmek istedi. Kendisine ve Şahin'e teşekkür ediyorum. İnşallah burada ikisi de çıkış yapacak, ilk 11'de yer bulacaklar. İkisine de inanıyor ve güveniyorum. Ailemize 'hoş geldin' diyorum." ifadelerini kullandı.
BARAN ALİ: "ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Kayserispor'dan transfer edilen 20 yaşındaki Baran Ali Gezek, Alanyaspor'a katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.
Genç orta saha oyuncusu, "Alanyaspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız belasız hedeflerimize ulaşacağımız bir sene olur. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
ŞAHİN DİK: "HAYALİM OLAN SÜPER LİG'E GELDİM"
Giresunspor'dan kadroya katılan 22 yaşındaki Şahin Dik ise Alanyaspor için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi.
Şahin, "Bu kulüp için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Alttan yukarı bütün liglerde oynadım. Sonunda hayalim olan Süper Lig'e geldim. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.
"İKİSİNE DE İNANIYOR VE GÜVENİYORUM"
Transferlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Gördüğünüz gibi bugün iki transferimiz var. Genç oyuncular. Biri sağımda Baran Ali Gezek, Kayserispor'dan, Baran Ali'yi zaten tanıyorsunuz. Biri de solumda Şahin. O da Giresunspor'dan. Gerçekten iyi ve takip ettiğimiz bir futbolcu." dedi.
Genç oyunculara önem verdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Genç oyuncuları Alanyaspor bünyesinden yetiştirip başka takımlara da gönderme imkanımız oluyor. Baran Ali milli takıma da gitti, U21 Milli Takımı'nda oynuyor. 20 yaşında, Süper Lig'de 52 maçı var. İnşallah Şahin de aynı seviyeye ulaşacaktır. Genç oyuncuların önünü açmak amacıyla kendileri de Alanyaspor'u tercih etti. Baran Ali'yi bildiğim kadarıyla çok isteyen kulüp de vardı ama Alanyaspor'a gelmek istedi. Kendisine ve Şahin'e teşekkür ediyorum. İnşallah burada ikisi de çıkış yapacak, ilk 11'de yer bulacaklar. İkisine de inanıyor ve güveniyorum. Ailemize 'hoş geldin' diyorum." ifadelerini kullandı.
BARAN ALİ: "ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Kayserispor'dan transfer edilen 20 yaşındaki Baran Ali Gezek, Alanyaspor'a katıldığı için mutlu olduğunu belirtti.
Genç orta saha oyuncusu, "Alanyaspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sakatlıksız, kazasız belasız hedeflerimize ulaşacağımız bir sene olur. Transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
ŞAHİN DİK: "HAYALİM OLAN SÜPER LİG'E GELDİM"
Giresunspor'dan kadroya katılan 22 yaşındaki Şahin Dik ise Alanyaspor için elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi.
Şahin, "Bu kulüp için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Alttan yukarı bütün liglerde oynadım. Sonunda hayalim olan Süper Lig'e geldim. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.