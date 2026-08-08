VakıfBank, Çek pasör çaprazı Monika Brancuska'yı transfer etti

VakıfBank Voleybol Takımı, Çek pasör çaprazı Monika Brancuska'yı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki voleybolcunun 2026-2027 sezonunda VakıfBank kadrosunda yer alacağı bildirildi.
KARİYERİNDE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI
Kariyerinde PVK Olymp ve VfB Suhl LOTTO Thüringen formalarını giyen Monika Brancuska, 3 Çekya Kupası, 1 Çekya Süper Kupası, 1 Almanya Ligi ve 1 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Genç oyuncu, Çekya Milli Takımı ile de Challenger Kupası'nı kazandı.
"VAKIFBANK FORMASINI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"
Transferin ardından kulübe ilk röportajını veren Brancuska, "Önümüzdeki sezonda VakıfBank formasını giyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu kadar köklü bir tarihe ve büyük hedeflere sahip bir kulüpte oynamak benim için bir onur." ifadelerini kullandı.
KARİYERİNDE ÇOK SAYIDA KUPA KAZANDI
Kariyerinde PVK Olymp ve VfB Suhl LOTTO Thüringen formalarını giyen Monika Brancuska, 3 Çekya Kupası, 1 Çekya Süper Kupası, 1 Almanya Ligi ve 1 Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Genç oyuncu, Çekya Milli Takımı ile de Challenger Kupası'nı kazandı.
"VAKIFBANK FORMASINI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"
Transferin ardından kulübe ilk röportajını veren Brancuska, "Önümüzdeki sezonda VakıfBank formasını giyeceğim için çok heyecanlıyım. Bu kadar köklü bir tarihe ve büyük hedeflere sahip bir kulüpte oynamak benim için bir onur." ifadelerini kullandı.