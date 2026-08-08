Berkan Kutlu Konyaspor'a veda etti!

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda Konyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı kulübe veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Orta saha oyuncusunun sözleşmesinde ilk 6 ayın ardından kullanabileceği bir opsiyon bulunduğu ancak Konyaspor'da kalmak istemediği belirtildi.
"YENİDEN DOĞUŞ SÜRECİ OLDU"
Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezonu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
"2025-2026 sezonu benim için büyük bir öğrenme ve yeniden doğuş süreci oldu. Sezona Galatasaray'da başladım; ardından devre arasında Konyaspor'a gelerek zorlu bir mücadelenin içine girdim. Düşme hattına yakın iken katıldığımız takımı, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lig'in devlerini mağlup ederek üst sıralara taşıdık ve Türkiye Kupası'nda finale kadar yürüdük."
"YENİ BİR HİKAYE YAZMAYA HAZIRIM"
Sahadaki performansına da değinen Kutlu, kariyerine yeni bir projede devam etmek istediğini belirtti:
"Kendi adıma da sahada 'Berkan Kutlu geri döndü' dedirtebilmenin ve bu mücadelenin bir parçası olabilmenin gururunu yaşıyorum. Bana inanan, hedefleri olan yeni bir projede mücadeleme kaldığım yerden devam etmeye ve yeni bir hikaye yazmaya hazırım."
KONYASPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR
Berkan Kutlu, veda mesajını, "Konyaspor camiasına, çalışan personele, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim." sözleriyle tamamladı.
"YENİDEN DOĞUŞ SÜRECİ OLDU"
Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezonu değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:
"2025-2026 sezonu benim için büyük bir öğrenme ve yeniden doğuş süreci oldu. Sezona Galatasaray'da başladım; ardından devre arasında Konyaspor'a gelerek zorlu bir mücadelenin içine girdim. Düşme hattına yakın iken katıldığımız takımı, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lig'in devlerini mağlup ederek üst sıralara taşıdık ve Türkiye Kupası'nda finale kadar yürüdük."
"YENİ BİR HİKAYE YAZMAYA HAZIRIM"
Sahadaki performansına da değinen Kutlu, kariyerine yeni bir projede devam etmek istediğini belirtti:
"Kendi adıma da sahada 'Berkan Kutlu geri döndü' dedirtebilmenin ve bu mücadelenin bir parçası olabilmenin gururunu yaşıyorum. Bana inanan, hedefleri olan yeni bir projede mücadeleme kaldığım yerden devam etmeye ve yeni bir hikaye yazmaya hazırım."
KONYASPOR CAMİASINA TEŞEKKÜR
Berkan Kutlu, veda mesajını, "Konyaspor camiasına, çalışan personele, antrenörlere, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza, ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim." sözleriyle tamamladı.