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Lionel Messi'nin babası Jorge Messi hayatını kaybetti

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası ve uzun yıllardır menajerliğini yapan Jorge Horacio Messi, tedavi gördüğü Rosario kentinde 68 yaşında hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 16:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Lionel Messi'nin babası Jorge Messi hayatını kaybetti
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Dünya futbolunun ikonik isimlerinden Lionel Messi'nin babası Jorge Horacio Messi yaşamını yitirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arjantin basınında yer alan haberlere göre uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Jorge Messi, 7 Ağustos Cuma günü yerel saatle 22.00 sıralarında Rosario kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Messi ailesi, haziran ayında Jorge Messi'nin sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunduğunu açıklamış ve kamuoyundan ailenin özel hayatına saygı gösterilmesini istemişti.

Lionel Messi'nin çocukluk yıllarından itibaren futbol kariyerinin en önemli isimlerinden biri olan Jorge Messi, oğlunun Newell's Old Boys altyapısından Barcelona'ya uzanan yolculuğunda belirleyici rol üstlendi.

Lionel Messi'nin uzun yıllar menajerliğini de yapan Jorge Messi; Barcelona ile gerçekleştirilen sözleşme görüşmelerinin yanı sıra Paris Saint-Germain ve Inter Miami'ye transfer süreçlerinde oğlunu temsil etti.

Jorge Messi'nin ölüm haberini ilk duyuran Arjantin merkezli Infobae, 68 yaşındaki menajerin uzun süredir bir hastalıkla mücadele ettiğini bildirdi.

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