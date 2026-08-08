09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Muğlaspor, Iğdır FK'den Ahmet Engin'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son iki sezonda Iğdır FK forması giyen Ahmet Engin'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 16:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muğlaspor, Iğdır FK'den Ahmet Engin'i transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, kanat oyuncusu Ahmet Engin'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonda Iğdır FK forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya Muğlaspor kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

IĞDIR FK FORMASIYLA 62 MAÇA ÇIKTI

Ahmet Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda Trendyol 1. Lig'de 62 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli kanat oyuncusu, bu maçlarda 8 gol kaydetti.

SÜPER LİG'DE 55 KARŞILAŞMA

Kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını giyen Ahmet Engin, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 55 maça çıktı ve 3 gol attı.

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