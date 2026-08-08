Muğlaspor, Iğdır FK'den Ahmet Engin'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, kanat oyuncusu Ahmet Engin'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonda Iğdır FK forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya Muğlaspor kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
IĞDIR FK FORMASIYLA 62 MAÇA ÇIKTI
Ahmet Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda Trendyol 1. Lig'de 62 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli kanat oyuncusu, bu maçlarda 8 gol kaydetti.
SÜPER LİG'DE 55 KARŞILAŞMA
Kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını giyen Ahmet Engin, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 55 maça çıktı ve 3 gol attı.
IĞDIR FK FORMASIYLA 62 MAÇA ÇIKTI
Ahmet Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda Trendyol 1. Lig'de 62 karşılaşmada forma giydi. Tecrübeli kanat oyuncusu, bu maçlarda 8 gol kaydetti.
SÜPER LİG'DE 55 KARŞILAŞMA
Kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını giyen Ahmet Engin, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 55 maça çıktı ve 3 gol attı.