09 Ağustos
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2-0
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Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
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Basel-Thun
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Lugano-FC Zürich
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09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
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Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

River Plate, Thiago Almada'yı kadrosuna kattı

Arjantin ekibi River Plate, Thiago Almada'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 16:37 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
River Plate, Thiago Almada'yı kadrosuna kattı
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İspanyol ekibi Atletico Madrid'in 25 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Thiago Almada, River Plate'e transfer oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Arjantinli oyuncu, takımımızda geçirdiği bir sezonun ardından kariyerine Buenos Aires temsilcisinde devam edecek. Atletico Madrid ve River Plate, Thiago Almada'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı." denildi.

Almada, Atletico Madrid'de geçen sezon çıktığı 40 maçta 4 gol kaydetti.

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