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Lugano-FC Zürich
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Alexander Nübel, Beşiktaş'ta kaleci sorununu bitirdi!

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, siyah-beyazlılarda kısa sürede güvenin adı oldu. Çıktığı üç resmi maçta kalesini gole kapatan 29 yaşındaki Alman file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla son yıllarda yaşanan kaleci krizine adeta son noktayı koydu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 10:53
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Alexander Nübel, Beşiktaş'ta kaleci sorununu bitirdi!
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Futbolda bir deyim vardır, "Atanla tutanın iyi olacak" diye... Beşiktaş, Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel ile birlikte son yıllarda yaşanan 1 numara krizine son noktayı koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı formayla çıktığı üç resmi maçta rakiplerine geçit vermeyen Alman file bekçisi, soğukkanlı duruşu ve refleksleriyle güven verdi.

TAM NOT ALDI

Hradec Kralove ve Midtjylland karşılaşmalarında 13 kurtarışa imza atan 29 yaşındaki file bekçisi, performansıyla tam not aldı.

VELİAHT OLARAK TRANSFER EDİLDİ

Bayern Münih 2020 yılında kadrosuna kattığı Alexander Nübel'i uzun vadede Manuel Neuer'in yerine düşünüyordu. Ancak efsane file bekçisi hiçbir zaman onu veliahtı olarak kabul etmedi. Alman Milli Takımı'na dahi seçilmesinin önünü kapadı. Neuer'in arkasında yedek beklemek istemeyen Nübel de Monaco ve Stuttgart'a kiralık gitti.

Bayern Münih kariyeri kilitlenen tecrübeli kaleci 2030 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Neuer'in gölgesinden kaçtı, Beşiktaş'a imza attı.

Nübel bu kararla kendi kariyeri açısından beyaz bir sayfa açarken, siyah-beyazlı takımda kaleci sorununu kökten çözen isim haline geldi.

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