Haber Tarihi: 31 Temmuz 2026 13:02 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 13:02

Fındık Fiyatı Açıklandı mı? 2026 TMO Fındık Alım Fiyatları Belli Oldu mu?

Karadeniz Bölgesi'ndeki üreticiler, 2026 yılı fındık alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. "Fındık fiyatı açıklandı mı?" sorusu hasat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Fındık Fiyatı Açıklandı mı? 2026 TMO Fındık Alım Fiyatları Belli Oldu mu?
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Hayır. 2026 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık alım fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'dan gelecek açıklamaları bekliyor.
Fındık fiyatlarını kim açıklıyor?

Türkiye'de TMO alım fiyatları, hasat dönemi öncesinde Cumhurbaşkanı veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Açıklanan fiyatlar, serbest piyasadaki fındık fiyatları açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Fındık fiyatı ne zaman açıklanır?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre TMO fındık alım fiyatları genellikle hasat döneminin hemen öncesinde veya hasadın başladığı günlerde ilan ediliyor. Bu nedenle üreticiler, ağustos ayı içerisinde yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

Serbest piyasada fiyatlar nasıl?

TMO alım fiyatı açıklanmadan önce serbest piyasada fındık fiyatları; arz-talep dengesi, ihracat beklentileri, rekolte tahminleri ve döviz kuru gibi etkenlere bağlı olarak günlük değişiklik gösterebiliyor.

Sonuç: Fındık Fiyatı Açıklandı mı?


Hayır. 2026 yılı TMO fındık alım fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Fiyatların, hasat dönemi öncesinde yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Üreticilerin TMO ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

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