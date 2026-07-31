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Trabzonspor'da Dario Osorio transferinde kritik bekleyiş!

Trabzonspor'un sağ kanat transferindeki öncelikli hedefi Dario Osorio için görüşmelerin Midtjylland'ın Avrupa maçlarının ardından hızlanması bekleniyor. Bordo-mavililer, Şilili oyuncu ve kulübüyle temaslarını sürdürüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 13:22
Trabzonspor'da Dario Osorio transferinde kritik bekleyiş!
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Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü Dario Osorio transferinde bekleyiş devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili yönetimin sağ kanat transferindeki öncelikli hedefi olan Şilili futbolcunun geleceğinin, Midtjylland'ın Avrupa kupalarındaki durumunun netleşmesinin ardından şekillenmesi bekleniyor.

MİDTJYLLAND KARAR İÇİN BEKLİYOR

Danimarka temsilcisinin, Avrupa'daki kritik karşılaşmalar tamamlanmadan Osorio'nun ayrılığıyla ilgili kesin karar vermek istemediği belirtildi.

Oyuncu ve menajerinin de Midtjylland'ın Avrupa kupalarındaki durumunu gördükten sonra hareket etmeyi tercih ettiği aktarıldı.

GÖRÜŞMELER YENİDEN HIZLANABİLİR

Midtjylland'ın Avrupa maçlarının ardından Trabzonspor ile yürütülen transfer görüşmelerinin yeniden hız kazanması bekleniyor.

Bordo-mavili yönetimin hem Danimarka kulübü hem de oyuncu tarafıyla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi.

SON KARAR OSORIO'NUN

Haber61'e göre Trabzonspor'un Midtjylland ile bonservis bedeli konusunda belirli bir noktaya gelmesi hâlinde transferdeki son aşamanın Dario Osorio'nun vereceği karar olacağı kaydedildi.

FATİH TEKKE KADROSUNDA İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke'nin 21 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Trabzonspor yönetiminin uzun süredir devam eden görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırarak sağ kanat transferini kapatmayı hedeflediği aktarıldı.

ALTERNATİFLER DE HAZIRLANIYOR

Bordo-mavililerin, Dario Osorio transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif sağ kanat oyuncuları için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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