31 Temmuz
Club Brugge-Union St.Gilloise
21:30
31 Temmuz
LASK-Grazer AK
20:30
31 Temmuz
Wisla Plock-Widzew Lodz
19:00
31 Temmuz
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
21:30
31 Temmuz
Elche-Cordoba
11:30
31 Temmuz
FC Köln-Hertha Berlin
13:00
31 Temmuz
Freiburg-Greuther Fürth
15:00
31 Temmuz
AS Monaco-Cercle Brugge
18:00
31 Temmuz
Wolfsburg-Telstar
18:00
31 Temmuz
Toulouse-Real Sociedad
20:00
31 Temmuz
NEC Nijmegen-Sevilla
20:00
31 Temmuz
Birmingham City-Barcelona
21:45
31 Temmuz
Sporting CP-N. Forest
21:45

Milli modern pentatloncular, İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na çıkacak

Milli modern pentatloncular, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda madalya için mücadele edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 12:14 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2026 12:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli modern pentatloncular, İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İstanbul, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası ,3-9 Ağustos tarihlerinde Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda madalya mücadelesi verecek 7'si kadın 15 milli sporcu şöyle:

Kadınlar: İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Tulya Kesebir, Ebrar Çalışkan, Yaren Kalender, Tuana Özgür, Zeynep Ay

Erkekler: Buğra Ünal, Eren Kıvanç Taşyaran, Muhammed Emir Kurtulan, Jan Demir Vurdum, Arda Meriç, Ali Akaydın, Barış Doğu Çelik ve Mehmet Doruk Özkan.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.