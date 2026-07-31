Okullar Ne Zaman Açılıyor 2026-2027? Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başlangıç Tarihi

MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler yaz tatilinin ardından bu tarihte yeniden ders başı yapacak.

Uyum eğitimi ne zaman yapılacak?

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimlerinin, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlk ara tatil ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanması bekleniyor.

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

Birinci dönemin tamamlanmasının ardından öğrenciler, 18 Ocak 2027 tarihinde yarıyıl tatiline çıkacak. İki haftalık tatilin ardından ikinci dönem başlayacak.

Okulların açılış takvimi neden önemli?

MEB tarafından açıklanan çalışma takvimi; öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin eğitim planlamalarını yapabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Okul kayıtları, servis düzenlemeleri ve eğitim hazırlıkları bu takvime göre gerçekleştiriliyor.

Sonuç: Okullar Ne Zaman Açılıyor 2026-2027?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimlerinin ise eğitim yılı öncesinde yapılması planlanıyor.