31 Temmuz
Club Brugge-Union St.Gilloise
21:30
31 Temmuz
LASK-Grazer AK
20:30
31 Temmuz
Wisla Plock-Widzew Lodz
19:00
31 Temmuz
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
21:30
31 Temmuz
Elche-Cordoba
11:30
31 Temmuz
FC Köln-Hertha Berlin
13:00
31 Temmuz
Freiburg-Greuther Fürth
15:00
31 Temmuz
AS Monaco-Cercle Brugge
18:00
31 Temmuz
Wolfsburg-Telstar
18:00
31 Temmuz
Toulouse-Real Sociedad
20:00
31 Temmuz
NEC Nijmegen-Sevilla
20:00
31 Temmuz
Birmingham City-Barcelona
21:45
31 Temmuz
Sporting CP-N. Forest
21:45

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı ilk maçın hakemi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 31 Temmuz 2026 11:46
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe - Sturm Graz maçının hakemi açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya takımı Sturm Graz'ı konuk edecek. Söz konusu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neik Davies yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Robert Jones olacak.

Fenerbahçe - Sturm Graz maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere'den Stuart Attwell oturacak. AVAR'da ise Peter Bankes görev yapacak.

FENERBAHÇE'NİN KAVANAGH İLE KARNESİ

Chris Kavanagh, daha önce Fenerbahçe'nin üç maçında görev yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiliz hakemin yönettiği karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, Kavanagh'ın yönettiği maçlarda Twente ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag deplasmanından ise 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.