Beşiktaş'ta 16 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı eledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Danimarka temsilcisi karşısında iki maçı da kazandı ve sahadan 1-0 ve 2-0'lık skorlarla gol yemeden ayrıldı.
Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın başında Bernd Schuster'den (vs HJK; 2010/11) bu yana Avrupa kupalarında bir çift ayaklı eleme turundaki her iki maçı da gol yemeden kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. (vs Midtjylland)
BİR SONRAKİ TURDA RAKİP
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak.
Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın başında Bernd Schuster'den (vs HJK; 2010/11) bu yana Avrupa kupalarında bir çift ayaklı eleme turundaki her iki maçı da gol yemeden kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. (vs Midtjylland)
BİR SONRAKİ TURDA RAKİP
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak.