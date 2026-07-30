30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
0-2
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
3-1
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
0-099'
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
30 Temmuz
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30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
2-2
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
1-277'

Beşiktaş'ta 16 yıl sonra bir ilk!

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın başında Bernd Schuster'den (vs HJK; 2010/11) bu yana Avrupa kupalarında bir çift ayaklı eleme turundaki her iki maçı da gol yemeden kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu (vs Midtjylland)

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 22:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 16 yıl sonra bir ilk!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı eledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Danimarka temsilcisi karşısında iki maçı da kazandı ve sahadan 1-0 ve 2-0'lık skorlarla gol yemeden ayrıldı.

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın başında Bernd Schuster'den (vs HJK; 2010/11) bu yana Avrupa kupalarında bir çift ayaklı eleme turundaki her iki maçı da gol yemeden kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. (vs Midtjylland)

BİR SONRAKİ TURDA RAKİP

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak.

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