Milot Rashica: 'Hocamızın bizden ne istediğini biliyoruz'

Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, Midtjylland maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUZ"
Hazırlık döneminde yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten deneyimli oyuncu, "İyi bir kamp dönemi geçirdik, bunun etkisi oldu. Çok sıkı çalıştık. Hocamız da fiziksel olarak yüksek seviyede olmamızı istiyor. Çok iyiyiz demek için erken ama hocamızın istediklerini yapıyoruz." dedi.
"FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Rashica, "Gelişmek zorundayız sürekli. Yüksek tempoda, şiddetle antrenmanlar yapıyoruz. Çok çalışıyoruz ve fiziksel olarak daha iyi olacağımızı biliyorum." ifadelerini kullandı.
"HOCAMIZIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ"
Teknik direktörün oyun anlayışını daha iyi kavramaya başladıklarını dile getiren Kosovalı futbolcu, "Hocamızı anlamaya başladık. Çok uzun süre olmadı geleli ama ne istediğini anlamaya başladık. Hocamızın ne istediğini biliyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Hazırlık döneminde yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten deneyimli oyuncu, "İyi bir kamp dönemi geçirdik, bunun etkisi oldu. Çok sıkı çalıştık. Hocamız da fiziksel olarak yüksek seviyede olmamızı istiyor. Çok iyiyiz demek için erken ama hocamızın istediklerini yapıyoruz." dedi.
"FİZİKSEL OLARAK DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Rashica, "Gelişmek zorundayız sürekli. Yüksek tempoda, şiddetle antrenmanlar yapıyoruz. Çok çalışıyoruz ve fiziksel olarak daha iyi olacağımızı biliyorum." ifadelerini kullandı.
"HOCAMIZIN NE İSTEDİĞİNİ BİLİYORUZ"
Teknik direktörün oyun anlayışını daha iyi kavramaya başladıklarını dile getiren Kosovalı futbolcu, "Hocamızı anlamaya başladık. Çok uzun süre olmadı geleli ama ne istediğini anlamaya başladık. Hocamızın ne istediğini biliyoruz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.