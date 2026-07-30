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Samet Akaydin: "Trabzonspor'un benim için yeri farklı"

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Samet Akaydin, Al Sadd ile oynanan maçın ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 21:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Samet Akaydin: 'Trabzonspor'un benim için yeri farklı'
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Trabzonspor'un yeni transferlerinden Samet Akaydin, Al Sadd ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hazırlık maçlarını değerlendiren milli futbolcu, "İlk maçta savunmada bekledik, hocamız öyle söyledi. Bugün ise biraz daha ön alan baskısıyla başladık. Tam anlamıyla hazır olduğumuzu söyleyemem. Eksiklerimiz var ancak yavaş yavaş daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

"BU MUTLULUĞU ANLATAMAM"

Trabzonspor'a duyduğu sevgiyi anlatan tecrübeli savunmacı, şunları söyledi:

"Bu mutluluğu hiçbir zaman anlatamam. Trabzonspor'un benim için her zaman çok farklı bir yeri vardı. Geçmişte söylediklerim bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılmış olabilir ancak beni gerçekten tanıyanlar, Trabzonspor sevgimin ne denli büyük olduğunu bilirler. Sezon içerisinde bunu en güzel şekilde yansıtacağım. Trabzonspor'a en iyi şekilde hizmet ederek sevgimi göstereceğim. Ben Trabzonluyum. Bu arma için savaşacağız."

Takımın oyun planına da değinen 32 yaşındaki Samet Akaydin, "Trabzonspor'un bir oyun planı var. Her oyuncunun gerçekten bu planın bir parçası olduğunda performansını yukarı çıkarabileceğini görüyorum. Bence bu tamamen oyun planının bir parçası. Bu oyun planına uyarsanız başarısız olma şansınız yok. Geldiğim günden bu yana kendimi daha rahat ve daha iyi hissediyorum. Doğru yolda olduğumuza inanıyorum." dedi.

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