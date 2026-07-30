30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
0-052'
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
2-149'
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
0-09'
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
2-0
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
3-052'
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
0-010'
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
21:30

Trabzonspor, hazırlık maçında Al Sadd'a tek golle mağlup

Trabzonspor, hazırlık maçında Katar Ligi ekibi Al Sadd'a 1-0 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 20:50 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2026 21:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, hazırlık maçında Al Sadd'a tek golle mağlup
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Katar'ın Al Sadd takımına 1-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, sezon öncesi ikinci hazırlık maçını Salzburg kentindeki Anif Stadı'nda oynadı.

Trabzonspor, karşılaşmaya Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Aral Şimşir, Saviola ve Onuachu ilk 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, müsabakanın 62. dakikasında takımın tamamını değiştirerek Ahmet Doğan Yıldırım, Kuzey Akçay, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Umut Nayir, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Mitongo'ya görev verdi.

83. dakikada ikili mücadelede sakatlık yaşayan Ozan Tufan'ın yerine Oğuzhan Ertem oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın tek golünü 35. dakikada konuk takım kaydetti. Bu dakikada Otavio, ceza alanı içinde Nwaiwu tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Firmino, topu filelere gönderdi: 0-1

İKİNCİ MAÇTA DA GOL ATAMADI

Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.

İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçı da 1-0 kaybetti.

KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.