30 Temmuz
FC Midtjylland-Beşiktaş
20:00
30 Temmuz
H. Kralove-Tromsoe
20:00
30 Temmuz
CSKA Sofya-Qarabag FK
21:00
30 Temmuz
FC Inter Turku-Başakşehir
19:00
30 Temmuz
FC Nordsjaelland-GAIS
20:00
30 Temmuz
Ludogorets -Hapoel Tel Aviv
21:00
30 Temmuz
Panathinaikos-Paksi SE
21:30

Aziz Yıldırım gündemine aldı; düşünüyor

Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir hamle yaparak İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu gündeme aldı. Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyu listesine yazdı ve çalışmalarına başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Temmuz 2026 09:16
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım gündemine aldı; düşünüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'ya Milan'ın yıldızı Rafael Leao'nun transferi için giden sarı-lacivertliler, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da gündemine aldı.

Inter ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan ve halihazırda İtalyan ekibiyle kontrat yenilemeyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun transfer durumu araştırılıyor.

Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli yıldızın, Fenerbahçe'de oynamaya da olumlu yaklaştığı dile getirildi.

YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ

Daha önce Fenerbahçe'deki seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu sarı-lacivertli takıma gelmeye 'evet' demişti.

Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli rotasyonunu güçlendirmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu planını masada tutuyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'dan da bu transfer için görüş ve rapor isteneceği ifade edildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.