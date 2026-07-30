Aziz Yıldırım gündemine aldı; düşünüyor

Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'ya Milan'ın yıldızı Rafael Leao'nun transferi için giden sarı-lacivertliler, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da gündemine aldı.
Inter ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan ve halihazırda İtalyan ekibiyle kontrat yenilemeyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun transfer durumu araştırılıyor.
Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli yıldızın, Fenerbahçe'de oynamaya da olumlu yaklaştığı dile getirildi.
YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ
Daha önce Fenerbahçe'deki seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu sarı-lacivertli takıma gelmeye 'evet' demişti.
Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli rotasyonunu güçlendirmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu planını masada tutuyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'dan da bu transfer için görüş ve rapor isteneceği ifade edildi.
Inter ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan ve halihazırda İtalyan ekibiyle kontrat yenilemeyen 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun transfer durumu araştırılıyor.
Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli yıldızın, Fenerbahçe'de oynamaya da olumlu yaklaştığı dile getirildi.
YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ
Daha önce Fenerbahçe'deki seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi'nin transfer listesinde olan Hakan Çalhanoğlu sarı-lacivertli takıma gelmeye 'evet' demişti.
Yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralını göz önünde bulunduran ve yerli rotasyonunu güçlendirmek zorunda olan Fenerbahçe yönetimi, Hakan Çalhanoğlu planını masada tutuyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'dan da bu transfer için görüş ve rapor isteneceği ifade edildi.