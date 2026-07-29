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Vedat Muric'e taraftardan büyük ilgi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, Fenerium Maraton Mağazası'nda düzenlenen imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Kosovalı golcüye yoğun ilgi gösterildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 18:18
Haber: AA
Vedat Muric'e taraftardan büyük ilgi!
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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kosovalı golcü Vedat Muric, imza gününde sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerium Maraton Mağazası'nda saat 14.30'da başlayan imza gününe taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kendisini bekleyenlerle tek tek ilgilenen Muric, mağazadaki özel alanda forma ve lisanslı ürünleri imzaladı.

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