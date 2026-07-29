Paul Onuachu'dan transfer açıklaması!

Kampın kendisi adına nasıl geçtiği yönündeki soruyu yanıtlayan Onuachu, "Gayet iyi gidiyor. Takımımız çok iyi, arkadaşlarımız çok iyi çalışıyor. İyi bir iletişimimiz var. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor" dedi.

"BİRBİRİMİZİ TANIMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Kampta olmazsa olmaz unsurların neler olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Onuachu, "Sezon öncesi kampların en önemli noktası birbirini tanımak, hocanın istediklerini anlamak ve aynı yönde hareket etmektir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın bizden neler istediğini, neler beklediğini anlamaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Kampın en önemli noktaları bunlar. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz" dedi.



