Paul Onuachu'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor'un Nijeryalı santrforu Paul Onuachu, TRT Spor özel açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İYİ BİR İLETİŞİMİMİZ VAR"
Kampın kendisi adına nasıl geçtiği yönündeki soruyu yanıtlayan Onuachu, "Gayet iyi gidiyor. Takımımız çok iyi, arkadaşlarımız çok iyi çalışıyor. İyi bir iletişimimiz var. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor" dedi.
"BİRBİRİMİZİ TANIMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Kampta olmazsa olmaz unsurların neler olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Onuachu, "Sezon öncesi kampların en önemli noktası birbirini tanımak, hocanın istediklerini anlamak ve aynı yönde hareket etmektir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın bizden neler istediğini, neler beklediğini anlamaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Kampın en önemli noktaları bunlar. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz" dedi.
"ADAPTASYON SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR"
Takım içindeki atmosfer ve yeni oyuncuların adaptasyon süreciyle ilgili konuşan Onuachu, "Çok iyi gidiyor. Trabzonspor'da şu tarz oyuncular da var: Ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar, genç oyuncuların yanına giden ve onlarla konuşan oyuncular var. Bu da adaptasyon sürecini hızlandırıyor. Arkadaşlarımız adına gayet iyi gidiyor" dedi.
"TAKIM OLARAK GOL ATIYORUZ"
Geçen sezonu değerlendiren Onuachu, "Ben kendimi her zaman bir takım oyuncusu olarak tarif ediyorum. Belki bireysel olarak bazı şeyleri başarabilirsiniz ancak büyük başarı yakalamak istiyorsanız bunu takım olarak yaparsınız. Belki golleri atan kişi benim ama o asist olmazsa, kanat veya savunma oyuncusu işini yapmazsa, baskı olmazsa belki goller gelmeyecektir. Golleri bireysel olarak benim attığımı görebilirsiniz ancak burada takım olarak gol atıyoruz. En çok golü atmak istersiniz ama bunun arkasında takımın başarısı var. Bireysel başarıdan ziyade takım olarak başarı istiyorum" dedi.
"HOCAMIZIN İSTEDİKLERİNİ ANLAMALIYIZ"
Geçen sezon ile bu sezon arasındaki farklara ilişkin konuşan Onuachu, "Bu sezonki beklentiler geçen sezona göre daha büyük olacaktır. Elbette Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa'dayız. Burada da başarılı olmalıyız. Bununla ilgili de beklenti olacaktır. Tarzımızın çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Geçen seneye benzer bir tarzda oynayacağımızı düşünüyorum. Bizim için en önemli nokta, özellikle hazırlık döneminde yeni arkadaşlarımız da dâhil olmak üzere hocamızın istediklerini anlamak" dedi.
FATİH TEKKE İÇİN AÇIKLAMA
Fatih Tekke ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Onuachu, "Saha içinden gelmiş, futbolculuk yapmış ve sizinle aynı pozisyonda oynamış biriyle çalışmak, hocayla iletişimimizi güzelleştiriyor" dedi.
VICTOR OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA
Victor Osimhen ile ilgili soruya da yanıt veren Onuachu, "Yarışma her zaman olacaktır. Yarışma size bir şeyler katar. Ligde Osimhen gibi önemli santrforlar var. Geçen sene ben gol kralı olmayı başardım. İkimiz de birbirimizi tebrik ediyoruz. İkimizden biri bir başarı kazandığında birbirimizi tebrik ederiz. Ligi kazandıklarında arayıp konuşmuştum. Aynı ülkeden biriyle beraber oynamak ve yarış içine girmek güzel bir şey. O kazandığında ben onu, ben kazandığımda o beni tebrik ediyor" dedi.
"KENDİMİ İLK ZAMANDAN İTİBAREN BURANIN BİR PARÇASI GİBİ HİSSETTİM"
Trabzonspor'a kiralık olarak geldiği dönemin ardından transfer süreciyle ilgili konuşan Onuachu, "Trabzon'a ayak bastığım ilk anda o sevgiyi hissettim. Sevgiden de öte hissettiğim bir duygu vardı: Benim yerim burası. Kendimi ilk zamandan itibaren buranın bir parçası gibi hissettim" dedi.
"BU ŞEHİR BANA 'BENİM YERİM BURASI' HİSSİYATINI VERDİ
Southampton ile geçirdiği sezonun ardından yeniden Trabzonspor'a gelmek için önemli bir mücadele verdiğini belirten Onuachu, "İlk geldiğim saniyede 'Benim yerim burası' hissiyatını bu şehir bana vermişti. Tekrar katılmak için çok uğraşmıştım ancak günün sonunda karar verici olan kulüpler. Kulüplerin kararlarına saygı duymalısınız" ifadelerini kullandı.
"BU KADERİMİN PARÇASIYDI"
İnancını hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Nijeryalı forvet, "Kendime, buraya katılmanın ve Trabzonspor'da oynamanın kader olduğunu söyledim. Bu, kaderimin bir parçasıydı. Ben de bu inancımı bırakmadım. Trabzonspor'a katılma arzumu gösterdim" diye konuştu.
"BU SENE ADINA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"
Yeni sezonun önemine de dikkat çeken Onuachu, "Bu sene adına önemli şeyler var. Şehir, taraftar ve kulüp olmak üzere herkes adına önemli bir sezon. Hepimiz birlikte çalışıp elimizden gelen başarıyı göstermek istiyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'DE BENİ İSTEYEN KULÜPLER OLMUŞTU"
Türkiye'den farklı takımlardan teklif alıp almadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Onuachu, "Farklı ilgiler vardı. Türkiye'den beni isteyen kulüpler de olmuştu. Çok ciddi anlamda teklifler de oldu. Ancak kalbim Trabzon dışında bir yer istemedi. Şehrin, taraftarın ve buranın bana verdiği farklı bir duygu ve cesaret var" dedi.
"BURAYLA FARKLI BİR BAĞIM VAR"
Southampton'dan ayrılması durumunda tek tercihinin Trabzonspor olduğunu belirten Nijeryalı golcü, "Southampton'dan ayrıldığım durumda ya Trabzonspor olacaktı ya da hiçbir yer olmayacaktı. Bu isteği her zaman korudum. Burayla farklı bir bağım vardı. Ayak bastığım ilk andan itibaren burada kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"İYİ Kİ BURAYI SEÇTİM"
Kulüple özel bir bağ kurduğunu vurgulayan Onuachu, "Kulüple ayrı bir bağım var. Başkan ve başkan yardımcılarıyla da ayrı bir bağ kurduk. İyi ki burayı seçtim. Southampton'dan ayrılık sürecinde ya Trabzonspor olacak ya da başka bir yer olmayacak demiştim. İyi ki buraya geldim" dedi.
"YETENEĞİMİ TRABZONSPOR İÇİN KULLANIYORUM"
Trabzonspor formasıyla attığı akrobatik gollerle ilgili konuşan Onuachu, "Aslında bunu yetenek olarak ifade edebiliriz. Adebayor'u ve Ibrahimovic'i idol olarak gördüm" dedi.
Yeteneğin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Nijeryalı golcü, "Yeteneğin yanında sıkı çalışma da gerekiyor. Sıkı çalışmazsanız yeteneğin hiçbir önemi kalmaz. Ben de sıkı çalıştım. Yeteneğimi Trabzonspor için kullanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Kampın kendisi adına nasıl geçtiği yönündeki soruyu yanıtlayan Onuachu, "Gayet iyi gidiyor. Takımımız çok iyi, arkadaşlarımız çok iyi çalışıyor. İyi bir iletişimimiz var. Şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor" dedi.
"BİRBİRİMİZİ TANIMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Kampta olmazsa olmaz unsurların neler olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan Onuachu, "Sezon öncesi kampların en önemli noktası birbirini tanımak, hocanın istediklerini anlamak ve aynı yönde hareket etmektir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın bizden neler istediğini, neler beklediğini anlamaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Kampın en önemli noktaları bunlar. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz" dedi.
"ADAPTASYON SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR"
Takım içindeki atmosfer ve yeni oyuncuların adaptasyon süreciyle ilgili konuşan Onuachu, "Çok iyi gidiyor. Trabzonspor'da şu tarz oyuncular da var: Ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar, genç oyuncuların yanına giden ve onlarla konuşan oyuncular var. Bu da adaptasyon sürecini hızlandırıyor. Arkadaşlarımız adına gayet iyi gidiyor" dedi.
"TAKIM OLARAK GOL ATIYORUZ"
Geçen sezonu değerlendiren Onuachu, "Ben kendimi her zaman bir takım oyuncusu olarak tarif ediyorum. Belki bireysel olarak bazı şeyleri başarabilirsiniz ancak büyük başarı yakalamak istiyorsanız bunu takım olarak yaparsınız. Belki golleri atan kişi benim ama o asist olmazsa, kanat veya savunma oyuncusu işini yapmazsa, baskı olmazsa belki goller gelmeyecektir. Golleri bireysel olarak benim attığımı görebilirsiniz ancak burada takım olarak gol atıyoruz. En çok golü atmak istersiniz ama bunun arkasında takımın başarısı var. Bireysel başarıdan ziyade takım olarak başarı istiyorum" dedi.
"HOCAMIZIN İSTEDİKLERİNİ ANLAMALIYIZ"
Geçen sezon ile bu sezon arasındaki farklara ilişkin konuşan Onuachu, "Bu sezonki beklentiler geçen sezona göre daha büyük olacaktır. Elbette Türkiye Kupası'nı kazandık. Avrupa'dayız. Burada da başarılı olmalıyız. Bununla ilgili de beklenti olacaktır. Tarzımızın çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Geçen seneye benzer bir tarzda oynayacağımızı düşünüyorum. Bizim için en önemli nokta, özellikle hazırlık döneminde yeni arkadaşlarımız da dâhil olmak üzere hocamızın istediklerini anlamak" dedi.
FATİH TEKKE İÇİN AÇIKLAMA
Fatih Tekke ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Onuachu, "Saha içinden gelmiş, futbolculuk yapmış ve sizinle aynı pozisyonda oynamış biriyle çalışmak, hocayla iletişimimizi güzelleştiriyor" dedi.
VICTOR OSIMHEN İÇİN AÇIKLAMA
Victor Osimhen ile ilgili soruya da yanıt veren Onuachu, "Yarışma her zaman olacaktır. Yarışma size bir şeyler katar. Ligde Osimhen gibi önemli santrforlar var. Geçen sene ben gol kralı olmayı başardım. İkimiz de birbirimizi tebrik ediyoruz. İkimizden biri bir başarı kazandığında birbirimizi tebrik ederiz. Ligi kazandıklarında arayıp konuşmuştum. Aynı ülkeden biriyle beraber oynamak ve yarış içine girmek güzel bir şey. O kazandığında ben onu, ben kazandığımda o beni tebrik ediyor" dedi.
"KENDİMİ İLK ZAMANDAN İTİBAREN BURANIN BİR PARÇASI GİBİ HİSSETTİM"
Trabzonspor'a kiralık olarak geldiği dönemin ardından transfer süreciyle ilgili konuşan Onuachu, "Trabzon'a ayak bastığım ilk anda o sevgiyi hissettim. Sevgiden de öte hissettiğim bir duygu vardı: Benim yerim burası. Kendimi ilk zamandan itibaren buranın bir parçası gibi hissettim" dedi.
"BU ŞEHİR BANA 'BENİM YERİM BURASI' HİSSİYATINI VERDİ
Southampton ile geçirdiği sezonun ardından yeniden Trabzonspor'a gelmek için önemli bir mücadele verdiğini belirten Onuachu, "İlk geldiğim saniyede 'Benim yerim burası' hissiyatını bu şehir bana vermişti. Tekrar katılmak için çok uğraşmıştım ancak günün sonunda karar verici olan kulüpler. Kulüplerin kararlarına saygı duymalısınız" ifadelerini kullandı.
"BU KADERİMİN PARÇASIYDI"
İnancını hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Nijeryalı forvet, "Kendime, buraya katılmanın ve Trabzonspor'da oynamanın kader olduğunu söyledim. Bu, kaderimin bir parçasıydı. Ben de bu inancımı bırakmadım. Trabzonspor'a katılma arzumu gösterdim" diye konuştu.
"BU SENE ADINA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"
Yeni sezonun önemine de dikkat çeken Onuachu, "Bu sene adına önemli şeyler var. Şehir, taraftar ve kulüp olmak üzere herkes adına önemli bir sezon. Hepimiz birlikte çalışıp elimizden gelen başarıyı göstermek istiyoruz" dedi.
"TÜRKİYE'DE BENİ İSTEYEN KULÜPLER OLMUŞTU"
Türkiye'den farklı takımlardan teklif alıp almadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Onuachu, "Farklı ilgiler vardı. Türkiye'den beni isteyen kulüpler de olmuştu. Çok ciddi anlamda teklifler de oldu. Ancak kalbim Trabzon dışında bir yer istemedi. Şehrin, taraftarın ve buranın bana verdiği farklı bir duygu ve cesaret var" dedi.
"BURAYLA FARKLI BİR BAĞIM VAR"
Southampton'dan ayrılması durumunda tek tercihinin Trabzonspor olduğunu belirten Nijeryalı golcü, "Southampton'dan ayrıldığım durumda ya Trabzonspor olacaktı ya da hiçbir yer olmayacaktı. Bu isteği her zaman korudum. Burayla farklı bir bağım vardı. Ayak bastığım ilk andan itibaren burada kendimi çok mutlu hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"İYİ Kİ BURAYI SEÇTİM"
Kulüple özel bir bağ kurduğunu vurgulayan Onuachu, "Kulüple ayrı bir bağım var. Başkan ve başkan yardımcılarıyla da ayrı bir bağ kurduk. İyi ki burayı seçtim. Southampton'dan ayrılık sürecinde ya Trabzonspor olacak ya da başka bir yer olmayacak demiştim. İyi ki buraya geldim" dedi.
"YETENEĞİMİ TRABZONSPOR İÇİN KULLANIYORUM"
Trabzonspor formasıyla attığı akrobatik gollerle ilgili konuşan Onuachu, "Aslında bunu yetenek olarak ifade edebiliriz. Adebayor'u ve Ibrahimovic'i idol olarak gördüm" dedi.
Yeteneğin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Nijeryalı golcü, "Yeteneğin yanında sıkı çalışma da gerekiyor. Sıkı çalışmazsanız yeteneğin hiçbir önemi kalmaz. Ben de sıkı çalıştım. Yeteneğimi Trabzonspor için kullanmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.