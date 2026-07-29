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Augsburg'dan Taylan Bulut hamlesi! Beşiktaş'ın kararı bekleniyor

Bundesliga temsilcisi Augsburg, Beşiktaş'ın genç sağ beki Taylan Bulut'u transfer listesine aldı. Siyah-beyazlıların ayrılığa onay vermesi halinde Alman ekibi resmi teklif yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Temmuz 2026 13:58
Fotoğraf: AA
Augsburg'dan Taylan Bulut hamlesi! Beşiktaş'ın kararı bekleniyor
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Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Beşiktaş'ın genç sağ beki Taylan Bulut'u yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman kulübünün oyuncunun durumunu yakından izlediği ve siyah-beyazlılardan gelecek karara göre harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş'ın Taylan Bulut'un ayrılığına onay vermesi halinde Augsburg, siyah-beyazlı kulübe resmi transfer teklifini iletecek.

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin transfer politikasında zararına satışa sıcak bakmadığı belirtildi.

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