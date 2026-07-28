Haber Tarihi: 28 Temmuz 2026 12:35 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 12:35

Tuzlu Kahve Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Star TV'nin Yeni Dizisi Hangi Tarihte Yayınlanacak?

Star TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosu ve aile komedisi hikâyesiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. "Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak?" sorusu ise diziyi merak edenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Tuzlu Kahve Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Star TV'nin Yeni Dizisi Hangi Tarihte Yayınlanacak?
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Tuzlu Kahve dizisinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yapımın 2026-2027 televizyon sezonunda, eylül ayında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
Tuzlu Kahve hangi kanalda yayınlanacak?

Dizi, Star TV ekranlarında yayınlanacak. Kanal tarafından yapılan tanıtımlarda "Çok Yakında" ifadesi kullanılırken, kesin yayın günü ve saatine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

Tuzlu Kahve dizisinin konusu ne?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in evlenme kararı sonrası birbirinden tamamen farklı iki ailenin karşı karşıya gelmesini konu alıyor. Romantik komedi ile aile sıcaklığını bir araya getiren yapım, nostaljik aile komedisi havasını günümüz anlatımıyla izleyiciye sunmayı hedefliyor.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Nebahat Çehre
Eda Ece
Buğra Gülsoy
Binnur Kaya
Şevval Sam
Yasemin Ergene
Sarp Apak
Ceren Moray
Enis Arıkan
Cengiz Bozkurt
Settar Tanrıöğen
Nevra Serezli


Kadronun yeni isimlerle güçlenmeye devam ettiği belirtiliyor.

Çekimler başladı mı?

Evet. Yapım şirketi Poll Films tarafından hazırlanan dizinin çekimleri başladı. Yapım ekibi, dizinin yeni yayın dönemine yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sonuç: Tuzlu Kahve Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Tuzlu Kahve'nin kesin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Ancak dizinin 2026-2027 sezonunda, eylül ayında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın günü ve ilk bölüm tarihi, Star TV'nin yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.

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