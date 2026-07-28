Bayern Münih'ten Michael Olise açıklaması

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, takımın Fransız yıldızı Michael Olise ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dreesen, Olise için Real Madrid'den teklif veya telefon almadıklarını ve 24 yaşındaki futbolcunun takımda kalacağını duyurdu.
BAYERN'DEN TRANSFER YANITI
Michael Olise'nin takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren Alman ekibinin başkanı Dreesen, "Elbette kalacak." dedi.
Real Madrid iddialarına rağmen Olise için İspanyol ekibinden hiç telefon almadıklarını söyleyen Dreesen, "Gerçeği bildiğinizde ne tür söylentiler yayılabildiğini görmek şaşırtıcı; gerçekten ilginç." sözlerini sarf etti.
Dreesen, "Arkadaşlarımdan, Olise için kaç kez transfer sorusu duyduğumu hatırlamıyorum bile. Ancak hiç kimse, "200 milyon euro karşılığında onu satmalısın." demedi." diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.
BAYERN'DEN TRANSFER YANITI
Michael Olise'nin takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruya cevap veren Alman ekibinin başkanı Dreesen, "Elbette kalacak." dedi.
Real Madrid iddialarına rağmen Olise için İspanyol ekibinden hiç telefon almadıklarını söyleyen Dreesen, "Gerçeği bildiğinizde ne tür söylentiler yayılabildiğini görmek şaşırtıcı; gerçekten ilginç." sözlerini sarf etti.
Dreesen, "Arkadaşlarımdan, Olise için kaç kez transfer sorusu duyduğumu hatırlamıyorum bile. Ancak hiç kimse, "200 milyon euro karşılığında onu satmalısın." demedi." diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Bayern Münih'te geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Olise, 22 gol attı ve 31 asist yaptı.