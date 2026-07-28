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Nuggets, Dave Joerger'i başantrenör yardımcılığı görevine getirdi

Denver Nuggets, başantrenör David Adelman'ın ekibinde başantrenör yardımcılığı görevine Dave Joerger'i getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 11:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Nuggets, Dave Joerger'i başantrenör yardımcılığı görevine getirdi
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Denver Nuggets, başantrenör David Adelman'ın ekibinde başantrenör yardımcılığı görevine Dave Joerger'i getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ESPN'den Shams Charania'nın aktardığı bilgiye göre Joerger, Nuggets teknik ekibinde başantrenör yardımcısı olarak görev yapacak.

52 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Memphis Grizzlies'i 2013-2016, Sacramento Kings'i ise 2016-2019 yılları arasında çalıştırdı ve her iki takımda da üçer sezon görev yaptı. Memphis'i üç kez play-off'a taşıyan Joerger, Sacramento ile ise sezon sonuna kalmayı başaramadı. Başantrenörlük kariyerinde %49.8 galibiyet yüzdesine sahip.

Joerger ayrıca 2020-2023 yılları arasında Philadelphia 76ers'ta, 2024-2026 yılları arasında ise Milwaukee Bucks'ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

Denver Nuggets, David Adelman'ın NBA'deki ilk tam başantrenörlük sezonu olan 2025-26'da play-off ilk turunda Minnesota Timberwolves'a elenmişti.

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