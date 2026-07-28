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Samsunspor'a yeni golcü adayı

Samsunspor, Preston North End forması giyen 27 yaşındaki Karadağlı golcü Milutin Osmajic'i kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Temmuz 2026 10:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Samsunspor'a yeni golcü adayı
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Samsunspor, Preston North End forması giyen Karadağlı santrfor Milutin Osmajic ile yakından ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Bandırmaspor'da forma giyen 1.86'lık 27 yaşındaki golcü, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkıyor.

Türkiye liglerini yakından tanıyan Osmajic, Bandırma formasıyla çıktığı 14 maçta 7 gol atarak dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz sezon Championship'te Preston North End adına 28 maçta 1.780 dakika sahada kalan Osmajic; 8 gol ve 1 asist üretti. Karadağ Milli Takımı'nda da 36 maçta 9 gol attı.

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