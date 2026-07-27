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Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı!

Corendon Alanyaspor, Güven Yalçın ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 19:57 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2026 20:03
Haber: AA
Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Akdeniz kulübünün açıklamasında, Güven Yalçın ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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