Alanyaspor'da Güven Yalçın ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, futbolcu Güven Yalçın'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Akdeniz kulübünün açıklamasında, Güven Yalçın ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.