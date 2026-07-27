Önder Özen, Beşiktaş'tan ayrılacak isimleri açıkladı!

Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, basın toplantısı düzenledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özen, kadro planlamasında yer almayan futbolcularla ilgili konuştu.
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Kadro planlaması ve takımdan ayrılması gündemde olan futbolcularla ilgili bilgi veren Önder Özen, "Jean Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Felix Uduokhai ile görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Schalke ile pürüz çıktı ama başka Bundesliga ekipleriyle görüşmeye devam ediyor. Amir Hadziahmetovic ile de konuştum. Birçok kulüp istekli görünüyor. Şartlar oluşursa yollarımızı ayıracağız." ifadelerini kullandı.
"BAŞKA KULÜP BAKACAK"
Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almayan diğer oyuncularla ilgili de konuşan Özen, "Al Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu fena geçirmedi. Ona teklif gelecektir. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor. Belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız." dedi.
NDİDİ'YE ARABİSTAN'DAN İLGİ
Ndidi'ye de teklif olduğunu belirten Özen, "Ndidi'ye de Suudi Arabistan'dan bir ilgi var. Ancak resmi ve yazılı bir teklif henüz gelmiş değil. Gelirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Kadro planlaması ve takımdan ayrılması gündemde olan futbolcularla ilgili bilgi veren Önder Özen, "Jean Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Felix Uduokhai ile görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Schalke ile pürüz çıktı ama başka Bundesliga ekipleriyle görüşmeye devam ediyor. Amir Hadziahmetovic ile de konuştum. Birçok kulüp istekli görünüyor. Şartlar oluşursa yollarımızı ayıracağız." ifadelerini kullandı.
"BAŞKA KULÜP BAKACAK"
Beşiktaş'ın kadro planlamasında yer almayan diğer oyuncularla ilgili de konuşan Özen, "Al Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu fena geçirmedi. Ona teklif gelecektir. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor. Belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız." dedi.
NDİDİ'YE ARABİSTAN'DAN İLGİ
Ndidi'ye de teklif olduğunu belirten Özen, "Ndidi'ye de Suudi Arabistan'dan bir ilgi var. Ancak resmi ve yazılı bir teklif henüz gelmiş değil. Gelirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.