Dani Olmo: 'Onun özrüne ihtiyacım yok'

İspanya'nın yıldız isimlerinden Dani Olmo, Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'in yardımcı antrenörü Roberto Ayala ile yaşanan gerginlikle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ayala, yaşananlardan sonra Olmo'dan özür dilemişti. Olmo ise, "Onun özrüne ihtiyacım yok." dedi.
İspanyol yıldızın yaşanan gerginlikle ilgili sözleri şu şekilde:
"Duygular doruğa çıkmıştı ama bu bir mazeret değil.
Birisi özür diliyor ama yaptığını, benim söylediğim bir şeye tepki olarak gösteriyorsa, büyük olasılıkla gerçekten pişman değildir.
Yalan söylüyor çünkü ona hiçbir şey söylemedim. Dolayısıyla Ayala'nın özrüne ihtiyacım yok.
Bizi tanımlayan şey hatalarımız değil, onları kabul etme cesaretimizdir."
İspanyol yıldızın yaşanan gerginlikle ilgili sözleri şu şekilde:
"Duygular doruğa çıkmıştı ama bu bir mazeret değil.
Birisi özür diliyor ama yaptığını, benim söylediğim bir şeye tepki olarak gösteriyorsa, büyük olasılıkla gerçekten pişman değildir.
Yalan söylüyor çünkü ona hiçbir şey söylemedim. Dolayısıyla Ayala'nın özrüne ihtiyacım yok.
Bizi tanımlayan şey hatalarımız değil, onları kabul etme cesaretimizdir."