27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
21:00
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
20:00
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
20:00
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
20:00
27 Temmuz
Haecken-AIK
20:00

Dani Olmo: "Onun özrüne ihtiyacım yok"

Dani Olmo, Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin Yardımcı Antrenörü Roberto Ayala ile ilgili yaşananlarla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dani Olmo: 'Onun özrüne ihtiyacım yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İspanya'nın yıldız isimlerinden Dani Olmo, Dünya Kupası finalinin ardından Arjantin'in yardımcı antrenörü Roberto Ayala ile yaşanan gerginlikle ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ayala, yaşananlardan sonra Olmo'dan özür dilemişti. Olmo ise, "Onun özrüne ihtiyacım yok." dedi.

İspanyol yıldızın yaşanan gerginlikle ilgili sözleri şu şekilde:

"Duygular doruğa çıkmıştı ama bu bir mazeret değil.

Birisi özür diliyor ama yaptığını, benim söylediğim bir şeye tepki olarak gösteriyorsa, büyük olasılıkla gerçekten pişman değildir.

Yalan söylüyor çünkü ona hiçbir şey söylemedim. Dolayısıyla Ayala'nın özrüne ihtiyacım yok.

Bizi tanımlayan şey hatalarımız değil, onları kabul etme cesaretimizdir."



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.