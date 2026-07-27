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Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah'ı duyurdu!

Aliağa Petkimspor Erkek Basketbol Takımı, Ganalı pivot Nathan Mensah'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah'ı duyurdu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Nathan Mensah'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "NBA, G League ve EuroLeague deneyimleri bulunan, geçtiğimiz sezon ligimizde Onvo Büyükçekmece formasıyla 10,6 sayı ve 9 ribaunt ortalamaları yakalayan Ganalı pivot Nathan Mensah, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." denildi.



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