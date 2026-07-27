27 Temmuz
Galatasaray-Venezia
21:00
27 Temmuz
Randers FC-Silkeborg
20:00
27 Temmuz
Rosenborg-Fredrikstad
20:00
27 Temmuz
Stabaek-Hoedd
20:00
27 Temmuz
Haecken-AIK
20:00

Mario Hezonja, Cavaliers ile NBA'e geri dönüyor

Cleveland Cavaliers, Real Madrid forması giyen Mario Hezonja ile bir yıl ve 2.8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 13:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mario Hezonja, Cavaliers ile NBA'e geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Cleveland Cavaliers, Real Madrid forması giyen Mario Hezonja ile bir yıl ve 2.8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Oyuncunun menajeri, anlaşmayı ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.

2015 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Hezonja, 2020 yılında Avrupa'ya dönmesinin ardından ilk kez NBA'e geri dönmüş olacak.

2.01 metrelik Hırvat oyuncu, 2025-26 EuroLeague sezonunda maç başına 13.2 sayıyla Real Madrid'in en skorer ikinci ismi oldu.

Real Madrid mayıs ayında oynanan EuroLeague finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a 92-85 mağlup olsa da Hezonja, final karşılaşmasını 14 şutta 7 isabetle 19 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla tamamladı.

Hezonja, NBA'de son olarak 2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers forması giymiş ve 53 maçta 4.8 sayı ile 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Hırvat oyuncu kariyerinin ilk üç sezonunu Orlando Magic'te geçirirken, 2018-19 sezonunda ise New York Knicks forması giymişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.