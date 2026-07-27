Mario Hezonja, Cavaliers ile NBA'e geri dönüyor

Cleveland Cavaliers, Real Madrid forması giyen Mario Hezonja ile bir yıl ve 2.8 milyon dolar değerinde sözleşme imzalıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Oyuncunun menajeri, anlaşmayı ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.
2015 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Hezonja, 2020 yılında Avrupa'ya dönmesinin ardından ilk kez NBA'e geri dönmüş olacak.
2.01 metrelik Hırvat oyuncu, 2025-26 EuroLeague sezonunda maç başına 13.2 sayıyla Real Madrid'in en skorer ikinci ismi oldu.
Real Madrid mayıs ayında oynanan EuroLeague finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a 92-85 mağlup olsa da Hezonja, final karşılaşmasını 14 şutta 7 isabetle 19 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla tamamladı.
Hezonja, NBA'de son olarak 2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers forması giymiş ve 53 maçta 4.8 sayı ile 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Hırvat oyuncu kariyerinin ilk üç sezonunu Orlando Magic'te geçirirken, 2018-19 sezonunda ise New York Knicks forması giymişti.
2015 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Hezonja, 2020 yılında Avrupa'ya dönmesinin ardından ilk kez NBA'e geri dönmüş olacak.
2.01 metrelik Hırvat oyuncu, 2025-26 EuroLeague sezonunda maç başına 13.2 sayıyla Real Madrid'in en skorer ikinci ismi oldu.
Real Madrid mayıs ayında oynanan EuroLeague finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a 92-85 mağlup olsa da Hezonja, final karşılaşmasını 14 şutta 7 isabetle 19 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla tamamladı.
Hezonja, NBA'de son olarak 2019-20 sezonunda Portland Trail Blazers forması giymiş ve 53 maçta 4.8 sayı ile 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.
Hırvat oyuncu kariyerinin ilk üç sezonunu Orlando Magic'te geçirirken, 2018-19 sezonunda ise New York Knicks forması giymişti.