Galatasaray'da acil plan: 10 numara transferi

Transferde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da taraftar sabırsız... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CAMİADA TEDİRGİNLİK
Rakipleri ciddi hamlelerle güçlenirken Sarı-Kırmızılı yönetimin kritik mevkiler için henüz somut adım atmaması camiayı da tedirgin ediyor.
10 NUMARAYA TRANSFER
Başkan Dursun Özbek'in liderliğinde Futbol A.Ş. yönetimi ve Okan Buruk'un katıldığı son toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı. Zirveden 'acil 10 numara' kararı çıktı.
LİSTE BAŞI ONLAR
Bu bölgeye yapılacak transferde çalışmaları hızlandıracak olan Sarı-Kırmızılılar, 4 isim üzerinden ilerliyor. Fakat liste başı belli; Bruno Fernandes ile Can Uzun.
30 MİLYON EURO
Okan Buruk, Bruno Fernandes transfer edilse dahi Can Uzun'u istiyor. Can'ın sadece forvet arkasında değil, sol kenarda da oynadığını vurgulayan ve zaman zaman Osimhen'le birlikte ileri uçta görevlendirebileceğini söyleyen şampiyon hoca, yerli kalitesini artırmak adına da Can Uzun transferinin önemini vurguladı. Galatasaray Yönetimi maksimum 30 milyon Euro bandında bir rakama gurbetçi yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor.
BRUNO FERNANDES
Bruno Fernandes süreciyle ise Abdullah Kavukcu bizzat ilgileniyor. Portekizli yıldızın menajerine çift hanelerde maaş artı performans bonusları önerilmişti. Manchester United'ın bonserviste 40 milyon Euro seviyelerine düşmesi bekleniyor.
JAMAL MUSIALA
Galatasaray'da bu bölge için Bayern Münih'ten Jamal Musiala da gündeme geldi ancak sarı-kırmızılılar, Alman ekibi ve Musiala ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
BRAHIM DIAZ
Galatasaray'ın hem 10 numara hem de kanat oynayabilen oyuncular arasında ciddi şekilde ilgilendiği isimlerden biri de Brahim Diaz'dı.
RAPOR BEKLENİYOR
Bruno Fernandes sürecine göre Brahim Diaz konusundaki görüşmeler hızlanabilir. Diaz konusunda da Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho'nun 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili kesin raporu bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Real Madrid ile 1 yıl kontratı kalan Diaz'ın bonservisiyle alınması gündeme gelecek. Galatasaray Yönetimi bu hafta 10 numara transferinde artık mesafe katetmek istiyor.
Rakipleri ciddi hamlelerle güçlenirken Sarı-Kırmızılı yönetimin kritik mevkiler için henüz somut adım atmaması camiayı da tedirgin ediyor.
10 NUMARAYA TRANSFER
Başkan Dursun Özbek'in liderliğinde Futbol A.Ş. yönetimi ve Okan Buruk'un katıldığı son toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı. Zirveden 'acil 10 numara' kararı çıktı.
LİSTE BAŞI ONLAR
Bu bölgeye yapılacak transferde çalışmaları hızlandıracak olan Sarı-Kırmızılılar, 4 isim üzerinden ilerliyor. Fakat liste başı belli; Bruno Fernandes ile Can Uzun.
30 MİLYON EURO
Okan Buruk, Bruno Fernandes transfer edilse dahi Can Uzun'u istiyor. Can'ın sadece forvet arkasında değil, sol kenarda da oynadığını vurgulayan ve zaman zaman Osimhen'le birlikte ileri uçta görevlendirebileceğini söyleyen şampiyon hoca, yerli kalitesini artırmak adına da Can Uzun transferinin önemini vurguladı. Galatasaray Yönetimi maksimum 30 milyon Euro bandında bir rakama gurbetçi yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor.
BRUNO FERNANDES
Bruno Fernandes süreciyle ise Abdullah Kavukcu bizzat ilgileniyor. Portekizli yıldızın menajerine çift hanelerde maaş artı performans bonusları önerilmişti. Manchester United'ın bonserviste 40 milyon Euro seviyelerine düşmesi bekleniyor.
JAMAL MUSIALA
Galatasaray'da bu bölge için Bayern Münih'ten Jamal Musiala da gündeme geldi ancak sarı-kırmızılılar, Alman ekibi ve Musiala ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
BRAHIM DIAZ
Galatasaray'ın hem 10 numara hem de kanat oynayabilen oyuncular arasında ciddi şekilde ilgilendiği isimlerden biri de Brahim Diaz'dı.
RAPOR BEKLENİYOR
Bruno Fernandes sürecine göre Brahim Diaz konusundaki görüşmeler hızlanabilir. Diaz konusunda da Real Madrid Teknik Direktörü Mourinho'nun 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili kesin raporu bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Real Madrid ile 1 yıl kontratı kalan Diaz'ın bonservisiyle alınması gündeme gelecek. Galatasaray Yönetimi bu hafta 10 numara transferinde artık mesafe katetmek istiyor.