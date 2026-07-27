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Galatasaray'ın rakibi Venezia

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalya temsilcisi Venezia ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Temmuz 2026 07:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın rakibi Venezia
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Galatasaray Futbol Takımı, İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçı yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında TSİ 21.00'de Venezia ile karşılaşacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.

Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup oldu.

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