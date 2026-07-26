25 Temmuz
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0-0
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Lausanne-Grasshopper
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Liverpool-Sunderland
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Standard Liege-Juventus
0-1
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
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Celta Vigo-Sporting Gijon
1-0
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
0-0
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
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PSV Eindhoven-Villarreal
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Rennes-Club Brugge
2-1
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
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Wolves-Real Sociedad
1-2
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
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Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
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25 Temmuz
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RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
25 Temmuz
Girona-Alaves
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Kristiansund BK-Start
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25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-3
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
2-3

Memphis Depay, Corinthians ile anlaşmaya vardı

Memphis Depay'ın Corinthians ile yeni kontrat konusunda tüm şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi. Hollandalı yıldızın Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 23:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Memphis Depay, Corinthians ile anlaşmaya vardı
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Memphis Depay'ın Corinthians ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tarafların, Hollandalı futbolcunun takımda kalması için yapılan görüşmelerde tüm şartlarda uzlaştığı aktarıldı.

2028'E KADAR SÖZLEŞME

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Depay'ın yeni kontratının Haziran 2028'e kadar geçerli olacağı ve anlaşmanın iki yıllık süreyi kapsayacağı kaydedildi.

İMZA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Memphis Depay'ın hazırlanan sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.

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