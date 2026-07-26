Memphis Depay, Corinthians ile anlaşmaya vardı

Memphis Depay'ın Corinthians ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tarafların, Hollandalı futbolcunun takımda kalması için yapılan görüşmelerde tüm şartlarda uzlaştığı aktarıldı.
2028'E KADAR SÖZLEŞME
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Depay'ın yeni kontratının Haziran 2028'e kadar geçerli olacağı ve anlaşmanın iki yıllık süreyi kapsayacağı kaydedildi.
İMZA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
Memphis Depay'ın hazırlanan sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.
2028'E KADAR SÖZLEŞME
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Depay'ın yeni kontratının Haziran 2028'e kadar geçerli olacağı ve anlaşmanın iki yıllık süreyi kapsayacağı kaydedildi.
İMZA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
Memphis Depay'ın hazırlanan sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.