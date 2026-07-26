Real Madrid'de Yan Diomande için geri sayım!

Avrupa'da transferin en hızlı takımlarından Real Madrid, yine dikkat çeken bir takviyeye hazırlanıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Yan Diomande transferi için Leipzig ile anlaşma sağladı.
Real Madrid, 19 yaşındaki Diomande'nin transferi için 115-120 milyon euro arasında bir bonservis ödeyecek.
RESMİ AÇIKLAMA PAZARTESİ
Fildişi Sahilli oyuncunun transferi için Real Madrid ve Leipzig arasında son detayların görüşüldüğü ve resmi açıklamanın pazartesi günü yapılabileceği belirtildi.
Leipzig forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Diomande, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.
ANLAŞMA SAĞLANDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AS'ta yer alan habere göre, Real Madrid, Yan Diomande transferi için Leipzig ile anlaşma sağladı.
Real Madrid, 19 yaşındaki Diomande'nin transferi için 115-120 milyon euro arasında bir bonservis ödeyecek.
RESMİ AÇIKLAMA PAZARTESİ
Fildişi Sahilli oyuncunun transferi için Real Madrid ve Leipzig arasında son detayların görüşüldüğü ve resmi açıklamanın pazartesi günü yapılabileceği belirtildi.
Leipzig forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Diomande, 13 gol attı ve 10 asist yaptı.