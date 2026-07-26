Yusuf Demir'den Galatasaray için olay sözler!

Şubat 2026'da Galatasaray'dan ayrılarak eski takımı Rapid Wien'e bedelsiz olarak transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı kulüpte yaşadığı süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, sakatlık döneminde yaşadıklarını anlatırken kulüpteki sağlık sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE " SK Rapid Podcast" adlı podcast programına konuşan Yusuf Demir, Eylül 2022'de Avusturya U21 Milli Takımı kampından ayak bileği sakatlığıyla İstanbul'a döndüğünü söyledi.
Genç oyuncu, ayak bileğinin ciddi şekilde şiştiğini belirterek, Adana Demirspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde ne antrenmana çıkabilecek durumda olduğunu ne de futbol ayakkabısı giyebildiğini ifade etti.
"İĞNE YAPILIP TAKIMLA SEYAHAT ETMEM ÖNERİLDİ"
Galatasaray'da yaşadığı dönemin kendisi açısından oldukça zorlu geçtiğini söyleyen Yusuf Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zordu. Sakatlığımın ardından ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek durumdaydım. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem önerildi. Elbette bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi sorunlar yaşadım ve yaşananlar beni gerçekten şoke etti."
"GALATASARAY'DA BAZI ŞEYLERİ ÇOK AZ KİŞİ GÖRMEK İSTER"
Galatasaray'ın büyüklüğüne de değinen Yusuf Demir, kulüp içerisinde yaşadığını öne sürdüğü bazı olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Genç futbolcu, "Galatasaray'ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı var ama kulübün içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişi görmek ister." ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu, ayak bileğinin ciddi şekilde şiştiğini belirterek, Adana Demirspor ile oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde ne antrenmana çıkabilecek durumda olduğunu ne de futbol ayakkabısı giyebildiğini ifade etti.
"İĞNE YAPILIP TAKIMLA SEYAHAT ETMEM ÖNERİLDİ"
Galatasaray'da yaşadığı dönemin kendisi açısından oldukça zorlu geçtiğini söyleyen Yusuf Demir, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zordu. Sakatlığımın ardından ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek durumdaydım. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem önerildi. Elbette bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi sorunlar yaşadım ve yaşananlar beni gerçekten şoke etti."
"GALATASARAY'DA BAZI ŞEYLERİ ÇOK AZ KİŞİ GÖRMEK İSTER"
Galatasaray'ın büyüklüğüne de değinen Yusuf Demir, kulüp içerisinde yaşadığını öne sürdüğü bazı olaylara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Genç futbolcu, "Galatasaray'ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı var ama kulübün içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişi görmek ister." ifadelerini kullandı.