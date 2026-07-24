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Carlo Nicolini'den Zeki Çelik yorumu

A Milli Futbol Takımı'nın eski fitness antrenörü Carlo Nicolini, Juventus'a imza atan milli futbolcu Zeki Çelik ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Carlo Nicolini'den Zeki Çelik yorumu
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A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu döneminde fitness antrenörlüğü görevini yapan Carlo Nicolini, İtalyan basınına konuştu ve Juventus'un transferlerini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Carlo Nicolini, Roma ile sözleşmesi bittikten sonra Juventus'a imza atan Zeki Çelik ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Nicolini, "İkinci ligde oynarken Zeki Çelik'i ben keşfettim. Kariyeri konusunda çok mutluyum. Cafu değil ama çok güvenilir bir oyuncu." dedi.

4 yıl boyunca Roma forması giyen 29 yaşındaki Zeki Çelik, Roma ile sözleşmesi sona erdikten sonra Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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