23 Temmuz
Beşiktaş-FC Midtjylland
21:00
23 Temmuz
Qarabag FK-CSKA Sofya
0-090'
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
21:30
23 Temmuz
Aluminij-FC Dinamo City
21:00
23 Temmuz
Paksi SE-Panathinaikos
21:00
23 Temmuz
Vojvodina-Ajax
21:00
23 Temmuz
Polissya Zhytomyr-Kopenhag
21:00
23 Temmuz
NK Varazdin-Jablonec
21:00
23 Temmuz
Borac BL-Petrocub
21:30
23 Temmuz
Lugano-Dukagjini
21:30
23 Temmuz
Hapoel Tel Aviv-Ludogorets
21:30
23 Temmuz
LNZ Cherkasy-Gent
21:30
23 Temmuz
FC Vaduz-Atletic Escaldes
1-025'
23 Temmuz
Rijeka-Derry City
21:45
23 Temmuz
NK Bravo-KF Shkendija
21:45
23 Temmuz
Shelbourne-Nomme Kalju
21:45
23 Temmuz
Motherwell-HB Torshavn
21:45
23 Temmuz
NSI Runavik-Koper
21:45
23 Temmuz
Stjarnan-Ilves
22:00
23 Temmuz
Partizan-Una Strassen
22:00
23 Temmuz
FCSB-Auda
0-110'
23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
1-1DA
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
0-0DA
23 Temmuz
Paide -Zira
1-0
23 Temmuz
Malisheva-Hibernian
2-0
23 Temmuz
FK Liepaja-Austria Wien
0-2
23 Temmuz
Alashkert FC-CFR Cluj
1-1
23 Temmuz
Panevezys-Tobol Kostanay
1-1
23 Temmuz
Flora Tallinn-TNS
1-0
23 Temmuz
HJK-Coleraine
5-0
23 Temmuz
Debrecen-Pyunik
1-0
23 Temmuz
Dila Gori-Apollon Limassol
0-4
23 Temmuz
RFS-Vestri
4-167'
23 Temmuz
Tromsoe-H. Kralove
0-0DA
23 Temmuz
Rakow-Valletta
1-167'
23 Temmuz
Dunajska Streda-Velez Mostar
1-068'
23 Temmuz
AEK Larnaca-Beitar Jerusalem
0-067'
23 Temmuz
ML Vitebsk-Sutjeska
2-0DA
23 Temmuz
GAIS-FC Nordsjaelland
1-0DA
23 Temmuz
Universitatea Cluj-Brann
0-1DA
23 Temmuz
Zimbru-FC Noah
1-0DA
23 Temmuz
Dinamo Tbilisi-Zalgiris Vilnius
3-0DA
23 Temmuz
Valur-Zrinjski Mostar
22:15

Barcelona'ya kötü haber: Frenkie De Jong

Barcelona, Frenkie De Jong'un sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 19:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'ya kötü haber: Frenkie De Jong
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan kulübünden yapılan açıklamada, A takım oyuncusu Frenkie de Jong'a yapılan tetkikler sonucunda futbolcunun sağ diz iç yan bağında (medial kollateral bağ) yırtık tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, De Jong'un sağlık ekibinin gözetiminde tedavisine devam edeceği ve önümüzdeki haftalarda durumunun yakından takip edileceği ifade edildi.

Barcelona'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"A takım oyuncusu Frenkie de Jong'a yapılan tetkikler sonucunda sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edilmiştir. Oyuncunun tedavisine ve sağlık ekibimizin gözetimindeki takibine devam edilmesi kararlaştırılmış olup, önümüzdeki haftalarda göstereceği gelişim doğrultusunda durumu yeniden değerlendirilecektir."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.