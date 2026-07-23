Barcelona'ya kötü haber: Frenkie De Jong

Barcelona, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan kulübünden yapılan açıklamada, A takım oyuncusu Frenkie de Jong'a yapılan tetkikler sonucunda futbolcunun sağ diz iç yan bağında (medial kollateral bağ) yırtık tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, De Jong'un sağlık ekibinin gözetiminde tedavisine devam edeceği ve önümüzdeki haftalarda durumunun yakından takip edileceği ifade edildi.
Barcelona'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"A takım oyuncusu Frenkie de Jong'a yapılan tetkikler sonucunda sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edilmiştir. Oyuncunun tedavisine ve sağlık ekibimizin gözetimindeki takibine devam edilmesi kararlaştırılmış olup, önümüzdeki haftalarda göstereceği gelişim doğrultusunda durumu yeniden değerlendirilecektir."
Açıklamada, De Jong'un sağlık ekibinin gözetiminde tedavisine devam edeceği ve önümüzdeki haftalarda durumunun yakından takip edileceği ifade edildi.
Barcelona'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"A takım oyuncusu Frenkie de Jong'a yapılan tetkikler sonucunda sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edilmiştir. Oyuncunun tedavisine ve sağlık ekibimizin gözetimindeki takibine devam edilmesi kararlaştırılmış olup, önümüzdeki haftalarda göstereceği gelişim doğrultusunda durumu yeniden değerlendirilecektir."