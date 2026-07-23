Beşiktaş'ta istifa: Ahmet Çağlar

Beşiktaş, yönetim kurulu üyesi Ahmet Çağlar'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."
SALAH PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde Muhammed Salah ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.
"Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Veysel Ahmet ÇAĞLAR, yönetim kurulu üyeliği görevinden 23.07.2026 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."
SALAH PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Ahmet Çağlar, geçtiğimiz günlerde Muhammed Salah ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.