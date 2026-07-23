Kadınlar Voleybol 1'inci Lig ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Nilüfer Belediyespor'dan orta oyuncu Ünzile Hacıoğlu (27) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Aydın temsilcisinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ünzile Hacıoğlu. Kulübümüz yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Ünzile Hacıoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ünzile Hacıoğlu'na Aydın'a hoş geldin diyor; file önünde geçit vermeyeceğimiz, zafere kilitlendiğimiz muhteşem bir sezon diliyoruz" denildi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Aydın voleybolda Ünzile'yi aldı
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ünzile Hacıoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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