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Fulham'dan Gonzalo Garcia hamlesi

Fulham, Gonzalo Garcia transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 16:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fulham'dan Gonzalo Garcia hamlesi
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Takımın başına Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa'yı getiren Fulham, transferde de gözünü İspanyol devine çevirdi.

GONZALO GARCIA HAMLESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fulham, Real Madrid forması giyen Gonzalo Garcia'yı kadrosuna katmak istiyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Fulham, 22 yaşındaki santrforun transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladı.

Real Madrid, transfer konusunda kararı Gonzalo Garcia'ya bıraktı. Genç futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun beğendiği isimler arasında yer alıyor ancak Mourinho'nun Garcia'ya süre garanti edemeyeceği belirtildi.

Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın olası transferinde sözleşmeye sonraki satıştan pay veya öncelikli geri alım hakkı gibi maddeler de eklemeyi planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de geride kalan sezonda 39 maçta süre bulan Gonzalo Garcia, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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