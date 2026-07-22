22 Temmuz
Omonia Nicosia-Kairat Almaty
20:00
22 Temmuz
Levski-U.Craiova
20:30
22 Temmuz
Egnatia-NK Celje
22:00
22 Temmuz
FK Neftchi-Dinamo Minsk
19:00
22 Temmuz
Bohemian FC-Ballkani
20:00
22 Temmuz
Başakşehir-FC Inter Turku
20:45
22 Temmuz
FK Vardar-Riga FC
21:00
22 Temmuz
Spartak Trnava-CSKA 1948
21:30
22 Temmuz
Lillestroem-Viking
20:00
23 Temmuz
Coritiba-Palmeiras
01:30
23 Temmuz
Internacional-Cruzeiro
03:30
24 Temmuz
Bolivar-Gremio
01:00

TOFAŞ, Tre'Shawn Thurman'ı kadrosuna kattı

TOFAŞ, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında geçen sezon Safiport Erokspor forması giyen Tre'Shawn Thurman ile sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 16:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TOFAŞ, Tre'Shawn Thurman'ı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Tofaş Basketbol Takımı, kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Safiport Erokspor'da forma giyen Birleşik Amerikalı forvet Tre'Shawn Thurman ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, forvet rotasyonuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi-yeşilliler, geçtiğimiz sezon ligde Safiport Erokspor forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Tre'Shawn Thurman ile sözleşme imzaladı. Kolej kariyerinde Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Omaha ve Nevada üniversitelerinde forma giyen, ardından 3 sezon NBA G-League'de deneyim kazanan Thurman, Avrupa'ya ilk adımını 2022-2023 sezonunda Belçika takımlarından Filou Oostende'de atmıştı. Sonraki 2 sezonda ise Litvanya temsilcisi Wolves Twinsbet'te görev yapan Tre'Shawn Thurman, 2025-2026 sezonu öncesi Türkiye'nin yolunu tutarken, geride kalan sezonda Safiport Erokspor formasıyla Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta maç başına 8 sayı (yüzde 33.3 üçlük), 2.6 ribaund ve 0.9 asist ortalamaları yakaladı. 1995 doğumlu ve 2.01 metre boyundaki basketbolcu, uzun forvet (4) ve kısa forvet (3) pozisyonlarında görev yapıyor.

TOFAŞ Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Atletizmi, enerjisi ve hem içeriden hem dışarıdan skor üretebilen modern forvet profiliyle öne çıkan Tre'Shawn Thurman'a ailemize hoş geldin diyor; 2026-2027 sezonu için başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.