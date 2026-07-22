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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçları 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı ağırlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 12:16 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 12:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.

Beşiktaş, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle mücadele edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

23 Temmuz Perşembe:

Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)

Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)

Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)

Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)

Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)

St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)

Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

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