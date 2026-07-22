UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.
Beşiktaş, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle mücadele edecek.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
23 Temmuz Perşembe:
Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)
Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Beşiktaş, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle mücadele edecek.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
23 Temmuz Perşembe:
Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)
Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)