Aston Villa'da Rogers sonrası Garnacho hamlesi!

Aston Villa'nın, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye transferine onay vermesinin ardından Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chelsea'nin Rogers için Aston Villa'ya 117 milyon euroluk ödeyeceği ve İngiliz futbolcunun transferinin rekor niteliği taşıdığı belirtildi.
GARNACHO İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI
The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre Aston Villa, Chelsea forması giyen Garnacho'nun olası transferi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.
Villa yönetiminin, Rogers'ın satışından elde edilecek gelirin ardından hücum hattını güçlendirmek için dikkat çeken isimlere yöneldiği aktarıldı.
EMERY HIZLI KANAT OYUNCUSU İSTİYOR
Johan Manzambi'nin Rogers'ın doğrudan alternatifi olarak değerlendirildiği ancak teknik direktör Unai Emery'nin hızlı bir kanat oyuncusunun transferine öncelik verdiği belirtildi.
İspanyol teknik adamın, rakip savunmanın arkasına koşu yapabilen bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.
GARNACHO İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI
The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre Aston Villa, Chelsea forması giyen Garnacho'nun olası transferi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.
Villa yönetiminin, Rogers'ın satışından elde edilecek gelirin ardından hücum hattını güçlendirmek için dikkat çeken isimlere yöneldiği aktarıldı.
EMERY HIZLI KANAT OYUNCUSU İSTİYOR
Johan Manzambi'nin Rogers'ın doğrudan alternatifi olarak değerlendirildiği ancak teknik direktör Unai Emery'nin hızlı bir kanat oyuncusunun transferine öncelik verdiği belirtildi.
İspanyol teknik adamın, rakip savunmanın arkasına koşu yapabilen bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.