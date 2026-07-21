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Aston Villa'da Rogers sonrası Garnacho hamlesi!

Aston Villa'nın, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye 117 milyon euroluk transferini onaylamasının ardından Alejandro Garnacho için görüşmelere başladığı bildirildi. Unai Emery'nin hücum hattına hızlı bir kanat oyuncusu takviyesi istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 18:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Aston Villa'da Rogers sonrası Garnacho hamlesi!
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Aston Villa'nın, Morgan Rogers'ın Chelsea'ye transferine onay vermesinin ardından Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chelsea'nin Rogers için Aston Villa'ya 117 milyon euroluk ödeyeceği ve İngiliz futbolcunun transferinin rekor niteliği taşıdığı belirtildi.

GARNACHO İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre Aston Villa, Chelsea forması giyen Garnacho'nun olası transferi konusunda görüşmeler gerçekleştirdi.

Villa yönetiminin, Rogers'ın satışından elde edilecek gelirin ardından hücum hattını güçlendirmek için dikkat çeken isimlere yöneldiği aktarıldı.

EMERY HIZLI KANAT OYUNCUSU İSTİYOR

Johan Manzambi'nin Rogers'ın doğrudan alternatifi olarak değerlendirildiği ancak teknik direktör Unai Emery'nin hızlı bir kanat oyuncusunun transferine öncelik verdiği belirtildi.

İspanyol teknik adamın, rakip savunmanın arkasına koşu yapabilen bir oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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